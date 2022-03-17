الامارات | مصر.. مخالفة مرورية تودي بحياة شقيقين على يد أمين شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مخالفة مرورية تودي بحياة شقيقين على يد أمين شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحال القضاء المصري أوراق أمين شرطة متهم بقتل شقيقين بسب مخالفة مرورية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة دور مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت أجهزة الأمن في القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة، وأطلق عليهما الرصاص.

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية إلى المكان، وتمت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوى لتنظيم حركة المرور، شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة بالمنطقة، فتدخل كل من "يسري.م"، وشقيقه "سالم.م"، أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوى، بجوار محطة القطار. بحسب " القاهرة 24"

وحاول أحدهما منع المتهم من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر، فنشبت مشاجرة بينهم، فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما، وجرى نقلهما للمستشفى وفارقا الحياة، فيما تجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان، حتى جرى التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث، وحقيقة الواقعة، والسيطرة على الأهالي بعد تدخل قيادات أمن القليوبية التي انتقلت لمكان الواقعة، وتم حبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

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