الامارات | مطعـم كايا الشارقة.. تجربة الطعام الفاخر بسحر البحر الأبيض المتوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعـم كايا الشارقة.. تجربة الطعام الفاخر بسحر البحر الأبيض المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتل مطعم «كايا» موقعاً مثالياً بفرعه الجديد بالقرب من منطقة النصب التذكاري للشارقة عاصمة العرب الثقافية، ليكون بذلك أحدث إضافة إلى المطاعم الفاخرة في إمارة الشارقة.

وتبدأ التجربة الحسية الغنية مع مجموعة البيتزا على نار الحطب التي تغمرها الصلصات المصنوعة خصيصاً على يد الشيف، والخبز المصنوع من العجين المخمر لمدة 48 ساعة، وتشكيلة مختارة من اللحوم والخضراوات المليئة بالنكهات، أما الجبن الشهي فهو يسيل مع كل قضمة لمتعة إضافية. تشمل قائمة الطعام الدجاج اليوناني المطهو في تتبيلة اللبن والمغطى بالطماطم المشوية، والذي يقدم مع طبق اللبنة بالفستق المميز مع شرائح الزيتون والبقدونس والبيستو لمزيد من النكهات القوية.

ويَعد «كايا» زواره برحلة حسية لا مثيل لها مع أشهى المكونات الطازجة المختارة بعناية وروعة المذاق الطيب. من أبرز الأطباق التي يتم تقديمها هي شعرية الأرابياتا بالصلصة الوردية، وباستا تاجليوني بجبنة البارميزان المغطاة بصلصة كاسيو إي بيبي، ثم يضاف إليها قليل من البارميزان المعتق لإبراز الطعم الغني وبإبداع لا نظير له، وكل ذلك في طبق واحد.

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