الامارات | «بلــــو ســي فـــود آســــيا» يدعو عشاق الأطباق الآسيوية إلى تجارب البرانش المميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلــــو ســي فـــود آســــيا» يدعو عشاق الأطباق الآسيوية إلى تجارب البرانش المميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهة الطعام المستوحى من جنوب شرق آسيا تقدم وجبات البرانش والعروض الترفيهية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

أعلن مطعم «بلو سي فود آسيا»، وجهة الطعام الآسيوي المميزة في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق تجارب البرانش الجديدة كلياً والمخصصة لعطلة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الذواقة على موعد مع أشهى الأطباق بسعرٍ يبدأ من 275 درهماً إماراتياً فقط خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويتفرد مطعم «بلو سي فود آسيا» بركن المأكولات البحرية الطازجة الذي يقدم أشهى الأطباق من جنوب شرق آسيا، ومن بينها التونة المقددة بعشب البحر كومبو، وطبق من السوشي يحتوي على لفائف النيجيري والماكي. بالإضافة إلى محطة للسلطات الشهية مزينة بالروبيان الصخري وسلطة سوم تام المميزة.

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