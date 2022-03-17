الامارات | «أبوظبي للغة العربية» يطلق جائزة «كنز الجيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للغة العربية» يطلق جائزة «كنز الجيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة الأولى من جائزة «كنز الجيل»، التي تهدف إلى تكريم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات الفلكلورية، والبحوث التي تمنح للدارسين والمبدعين الذين قدموا أعمالاً تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة.

وتستلهم الجائزة، التي استمد اسمها من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد، أهدافها من أشعار الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سعياً لإعلاء مكانة الشعر.

وتكرم جائزة «كنز الجيل» التجارب الشعرية المتميزة، من خلال نشرها والتعريف بأصحابها، وستعمل الجائزة على إبراز القيم الجمالية والإنسانية في الوجدان الإماراتي والعربي لأشعار المغفور له الشيخ زايد، إلى جانب حفظ فنون التراث المرتبطة بالشعر النبطي.

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