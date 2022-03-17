لايف ستايل

توقعات الأبراج وحظك اليوم 17/3: تقدم هائل لهؤلاء.. وتحقيق أهداف لهذا البرج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: الحظ ليس حليفك عاطفيا، تفكر في الإنفصال عن شريك حياتك ولكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات.

مهنياً: تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى، لتحسن أحوالك المالية وزيادة دخلك.

مالياً: لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول التفكير في مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.

-برج الثور

عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

مهنياً: تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.

مالياً: الحظ حليفك على المستوى المالي، لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة عليك منذ فترة.

-برج الجوزاء

عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.

مهنياً: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع.

مالياً: تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.

-برج السرطان

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

مهنياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.

مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

-برج الأسد

عاطفياً: ستقابل شخصا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما قبل اصدار القرارات.

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

-برج العذراء

عاطفياً: الحظ حليفك من الناحية العاطفية، وتشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذا الأسبوع، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.

-برج الميزان

عاطفياً: ستشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية هذا الأسبوع.

-برج العقرب

عاطفياً: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية هذا الأسبوع.

-برج القوس

عاطفياً: تشعر بالحماس والسعادة والحيوية، لذلك يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.

مهنياً: ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر انفعالا، كن هادئا وسوف تتخلص من المشاكل قريباً.

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

-برج الجدى

عاطفياً: تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: كن متفائلا، ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المهنية.

مالياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المادي، تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

-برج الدلو

عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة، لذلك لا تقلق وتحلى بالصبر.

مهنياً: هذا الفترة جيدة من الناحية المهنية، تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.

مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.

-برج الحوت

عاطفياً: تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع شريك حياتك، استمتع.

مهنياً: تشعر بالتقدم الهائل في عملك، كن فخورا بنفسك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا