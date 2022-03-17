مشروبات تساعدك في رحلة الرجيم والتخلص من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر فقدان الوزن عملية شاقة، وقد لا تكون ممارسة التمارين مجدية لكثير من الأشخاص، وذلك بسبب الصعوبة في التنظيم الغذائي.

وفي هذا الإطار نعرض لكم بعض المشروبات التي لها القدرة على التحكم في الوزن وتساعدك في رحلتك مع الرجيم، والتي استعرضها موقع timesnownews، كما يلي:

-القهوة

يتناول هذا المشروب الملايين حول العالم بهدف الحصول على مزيد من الطاقة وتحسين المزاج، فالمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة تساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وتقليل السعرات الحرارية التي يجري امتصاصها، كما تحفز الجسم على حرق الدهون.

-الشاي الأخضر

يساعدك شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون.

-الماء

إن زيادة كميات المياه التي يجري تناولها يوميا من أسهل السبل لتحسين الصحة بشكل عام، وتظهر الدراسات أن تناول الماء يساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

-الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تقلل من وزن الجسم، وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود يساعد في تخفيض الدهون ويحفز فقدان الوزن.

-الزنجبيل

تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يعزز الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد عند إنقاص الوزن.

-المشروبات الغنية بالبروتينات

تقلص هذه المشروبات من الشهية وتزيد شعور الشبع، ويمكن إضافة محتويات البروتين بسهولة إلى أي مشروب للحصول على وجبة خفيفة وسريعة.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا

للشراء اضغط هنا: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21