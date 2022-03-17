الامارات | السعودية..القتل تعزيراً لمواطن ارتكب جريمة بشعة بحق 3 من بناته

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..القتل تعزيراً لمواطن ارتكب جريمة بشعة بحق 3 من بناته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل تعزيراً في المدعو بندر بن علي بن محمد الزهراني -سعودي الجنسية- إثر إقدامه على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان، وذلك بنحرهن بسكين.

وبحسب صحيفة «عكاظ» فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني في منطقة مكة المكرمة.

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