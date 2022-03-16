جانا عمرو دياب تفاجيء الجمهور: ارتدت جاكيت ونضارة ظهر بهما والدها قبل 17 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت جانا عمرو دياب الأنظار نحوها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن ظهرت وهي ترتدي «جاكيت» يشبه جاكيت والدها،عقب نشرها عدد من الصور أثناء رحلتها الحالية في مصر، وتسجيلها إحدى الأغنيات الأجنبية بصوتها.

جانا عمرو دياب تظهر بـ جاكيت والدها

ارتدت «جانا» جاكيت جلدي أسود اللون، ذو خطوط حمراء على منطقة الذراعين، يشبه ما ظهر به والدها من قبل في حفل غنائي له بمدينة دبي عام 2005، أي قبل 17 عاما، كما أنها ارتدت نظارة شمسية ظهر بها والدها أيضا في وقت سابق.

وسرعان ما استرجع بعض من جمهور الفنان عمرو دياب، ذكريات حفله الذي ظهر فيه بالإطلالة ذاتها، والربط بينها وبين ظهور ابنته الأخير.

وعادة ما تحرص جانا على الظهور بإطلالات مختلفة وغير مألوفة، والتي قد يثير بعضها الجدل نحوها، خاصة إطلالتها الجريئة التي تظهر خلالها بصحبة أصدقائها.

جانا عمرو دياب في جولة بشارع المعز

وقبل ساعات نشرت جانا عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدد من الصور لها أثناء تجوالها في شارع المعز بمنطقة الحسين، رفقة عدد من أصدقائها، وتوثيق اللحظات المختلفة لهم، إذ ظهرت وهي ترسم الحنة على ذراعها، وتلتقط الصور بالمنطقة السياحية الأشهر.

صورة مجموعة من العازفين على العود والطبلة بالمنطقة ذاتها أيضًا، نشرتها الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب.

جانا دياب تسجل أغنية في القاهرة

وتُعرف جانا دياب بموهبتها الغنائية التي ورثتها عن والدها، فهي تتمتع بصوت قوي وعذب، وهو ما يظهر خلال أغنياتها التي تطرحها بالإنجليزية، فمؤخرًا نشرت عدد من الصور خلال تسجيلها أغنية داخل أحد استوديوهات الغناء في القاهرة.