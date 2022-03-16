طريقة عمل حلويات سهلة جدا.. 6 وصفات غير مكلفة بمكونات في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل حلويات سهلة جدًا من الأشياء التي تبحث عنها السيدات وربات المنزل، رغبة منهن في تحضيرها لأسرهن، بالإضافة إلى حاجتهن لمعرفتها حتى يستطعن تقديمها إلى ضيوفهن بشكل سريع دون أن تكلفهن مجهودًا، فضلًا عن أنها من الوجبات التي يفضلها الصغار خاصة والكبار أيضًا، إذ يمكن تناولها بين الوجبات، أو اصطحابها للمدرسة في لانش بوكس الطفل.

حلوى سهلة وسريعة

ويقدم موقع «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل حلويات سهلة جدًا وفقًا لخبراء الطبخ على قناة «CBC» سفرة.

حلوى العيش الفينو

يتوفر العيش الفينو في جميع المنازل، لذا يمكنك تجهيزه وتحضير حلوة سريعة وشهية إلى الضيوف.

- جهزي عدد من الفينو ثم قطعيه إلى أجزاء، مع تحميصه جيدًا ثم انقليه إلى شربات الحلوى مع التزيين بالكريمة أو الشوكولاتة.

حلوى الرقاق بالحليب

احرصي على توفر الرقاق الأبيض في منزلك، إذ يمكنك استخدامه في تحضير الحلوى الشهية والسريعة والتي تشبه أم علي بحد كبير، ويجهز من خلال تسخين الحليب جيدًا على البوتجاز، ثم ضع قطع الرقاق بداخلها مع إضافة الزبيب، وجوز الهند.

وعند الرغبة في إعدادها مثل أم علي، يفضل وضعها داخل بولات حرارية ثم نقلها إلى الفرن حتى تحصلين على لونها الذهبي.

أكواب تشيز كيك

- افرمي عدد من البسكويت الناعم، ثم وزعيه بالتساوي في أكواب، ثم اسكبي عليه الجبنة القريش والكريمي، ونسبة قليلة من العسل الأبيض.

- زين الأكواب بالمربى، ثم جهزيها إلى التقديم لأسرتك.

مهلبية البرتقال

تعتبر المهلبية من أفضل الحلوى السريعة التي يسهل تحضيرها، ولكنها تحتاج إلى التجديد دائمًا لذا يمكنك إدخال الفواكه في تحضيرها بدلًا من الحليب، مع الحرص على تزيينها بالزبيب وجوز الهند، ثم جهزيها إلى التقديم لضيوفك.

كيك بوبس

- من بقايا الكيك المجهز، وصوص الشوكولاتة يمكنك عمل كرات من الكيك، لتقديمها بشكل شهي ومختلف إلى الضيوف أول إلى أسرتك.

- يمكنك توزيع الكيك في كاساسات بالتساوي مع تزيينها بصوص الشوكولاتة الأبيض أو البني، مع إضافة الفواكه أو المكسرات، ثم جهزيها إلى التقديم.

حلوى سريعة على «أد الإيد»

المكونات

- نصف معلقة صغيرة من البيكنج البودر.

- بيضة.

- زيت للقلي.

- فانيليا.

- كوب من الدقيق.

- سكر بودرة.

- ماء للعجن.

طريقة التحضير

- اخلطي الزيت مع الدقيق ثم ضيفي الفانيليا، البيكنج البودر، والبيض.

- اعجني المكونات معًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

- اتركي العجينة ترتاح جيدًا، ثم افرديها وقطعيها إلى قطع متساوية بالسكينة.

- حضري مقلاه على النار، وضعي بها قطع العجين مع التزيين بالبودرة والسكر.

شعرية بالحليب

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

- 5 كوب من الحليب.

- 3 ملعقة كبيرة من النشا.

- معلقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

- ضعي إناء على النار ثم ضعي به السمن، حتى تقدح على النار ثم اسكبي الشعرية مع الاستمرار في التقليب جيدًا.

- ضعى الوعاء على النار وضعى فيها السمن، وانتظرى حتى تُقدح، ثم ضعي الشعرية، مع التقليب جيدًا حتى تحصلين على اللون الذهبي.

- في وعاء آخر ضعي الشعرية مع الماء حتى تنضج تمامًا.

- ضيفي السكر والحليب، إلى إناء الشعرية مع الحرص على وضع الحليب حسب الرغبة، ثم ضيفي المكسرات، والسكر.

- جهزيها إلى التقديم.