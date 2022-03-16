جانا دياب تقضي إجازتها بشكل مختلف في شارع المعز: «عادت لأصولها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جولات سياحية وتسجيل أغنية ولحظات ممتعة أخرى تقضيها جانا عمرو دياب هذه الأيام رفقة أصدقائها أثناء رحلتها الحالية لمصر، إذ حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدد من اللقطات المختلفة أثناء الاستمتاع بعطلتها داخل موطنها الأصلي.

لقطات من رحلة جانا عمرو دياب داخل مصر

وخلال الرحلة وثقت الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، لحظات خاصة لها، بتصويرها لعدد من المناطق التي زارتها رفقة أصدقائها، تظهر جمال التراث الشعبي في بلادها، كما ظهرت خلال إحدى الصور وهي تسجل أغنية أجنبية بصوتها داخل أحد الاستوديوهات.

جولة في شارع المعز

جولة خاصة في شارع المعز قامت بها «جانا» رفقة أصدقائها، والتي وثقتها بالصور أيضًا، إذ ظهرت خلالها وهي ترسم «الحنة» على ذراعها، وهو من الأمور الشائعة عند زيارة تلك المنطقة السياحية الأشهر في القاهرة.

كما نشرت أيضًا صورة لمجموعة من العازفين على العود والطبلة بالمنطقة ذاتها أيضًا، إلى جانب حرصها على نشر الصور الأخرى من داخل شارع المعز.

وظهرت جانا دياب مرتدية «جاكيت» جلدي باللون الأسود، وتنورة زرقاء منقوشة بالخطوط باللون ذاته مع الأسود.

معلومات عن جانا عمرو دياب

- هي أصعر أبناء الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور.

- ورثت موهبة الغناء عن والدها الفنان، إذ تتمتع بصوت قوي وعذب، وتعشق تقديم الأغنيات الأجنبية المختلفة.

- قبل عامين شاركت والدها في غناء أغنية «جميلة»، إذ قدمت مقطعًا بالإنجليزية خلالها، كما أنها شاركت في تلحينها أيضًا مع الملحن بلال سرور.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكثر من نصف مليون شخص.

- تحرص على مشاركة متابعيها مقاطع الفيديو المختلفة التي تظهر خلالها وهي تغني.