طريقة عمل الكشري في حلة واحدة.. 6 خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تحضير الكشري في حلة واحدة من الوصفات السهلة التي لا تحتاج لوقت طويل ومثل المحلات أيضا بمذاق جيد، ولأنه في نفس الوقت له إقبال شديد، ويعتبر الوجبة الأساسية لدى الكثير من المصريين وأصبح يطهي في الكثير من الدول الأوروبية.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الكشري في حلة واحدة

مكونات الكشري في حلة واحدة

لكي تنجح طريقة عمل الكشري في حلة واحدة قامت الشيف فاطمة أبو حاتي بفصل المكونات عن بعضها أولاً منها الآتي:

-مكونات البصل

مكونات البصل المستخدم في طريقة عمل الكشري في حلة واحدة عبارة عن نص كيلو بصل أبيض يقطع على هيئة دوائر وملعقة صغيرة ملح،2 ملعقة كبيرة نشا،ملعقة من الزيت.

-مكونات صلصة الكشري

يمكن عمل صلصة الكشري بسهولة عن طريق تحضير وعاء به ملعقة كبيرة من ثوم مهروس، بالإضافة إلى الزيت المتبقي من زيت البصل ولتر من عصير الطماطم ثم رشة سكر، كيس مرقة صغير القليل من الملح رشة فلفل اسود، حبات من الكزبرة الناشفة ثم كوب ماء مغلي.

- مكونات الأرز

كوب واحد من الشعرية

كوبان من الأرز الأبيض

عدس بجبة منقوع لمدة ساعة فقط في ماء مغلي ويتم تصفيته

كيس مكرونة

ماء مغلي

الزيت المتبقي من البصل

نص كيس مكرونة إسباجيتي

قليل من الملح

قليل من الكمون

مكونات الدقة

كاس ماء

كأس من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة ثوم

فلفل حار مطحون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة

القليل من الملح

2 ليمونة كبيرة

طريقة تحضير الكشري في حلة واحدة

طريقة عمل الكشري في حلة واحدة يتم اتباع الخطوات بالترتيب:

- في إناء نقوم بتحضير البصل، وبعد ذلك نضع كل من الملح والنشا على البصل المقطع دوائر ثم نقوم بتحريكها جيداً ثم يوضع في كمية مناسبة من الزيت لقلي البصلة حتى يصبح لونها ذهبي وعندما ننتهي بقلي البصل يوضع على مناديل المطبخ حتى تجف من الزيت.

- وبعد ذلك نأخذ القليل من الزيت ونضع الثوم المهروس فيه لكي يصبح الثوم باللون الذهبي، وبعد ذلك نضيف كلا من الطماطم والملح والفلفل ومكعب المرق والسكر والكزبرة ونتجنبها قليلاً إلى أن تتسبك ثم نقوم بوضع ماء مغلي عليها حتى تكون جاهزة.

- بعد تحضير الأرز نضع الشعرية في الزيت المتبقي من البصل ثم نحمرها جيدا، وبعد أن يصبح لونها ذهبي ننتقل إلى العدس يتم غسله وتصفيته جيدا، ثم نضعه مع الشعرية لكي نحمرها في الزيت.

- بعد ذلك توضع المكرونة الصغيرة مع الماء بنسبة أكبر من الخليط بحوالي 2 سم ومعها القليل من الملح والكمون ويجب تحريك الماء جيدا، وبعد أن يتشرب الأرز توضع المكرونة الاسباجتي بعد تقطيعها ويغطى الوعاء جيدا.

تحضير دقة الكشري

- وأخيرا تحضير الدقة في إناء على النار نضيف إليه ماء وخل وثوم والليمون ورشة ملح ورشة من الكمون وحبات الكزبرة ثم تقلب المكونات جيدا، ونتركها قليلاً حتى تصبح مغليه ثم تقدم مع الكشري.

- يمكن إضافة الشطة أو الاستغناء عنها حسب الرغبة، ويقدم الكشري في طبق تقديم وحدة أو مع السلطات.