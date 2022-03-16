ابنة الفنان محمد سليمان تتصدر التريند بعد تصريحات والدها.. ممثلة ومغنية «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت ابنة الفنان محمد سليمان ووالدها أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب التصريحات الأخيرة للأب بشأن كواليس زواجه لابنته «صوفيا»، خلال استضافته ببرنامج «راجل و2 ستات»، عبر شاشة «on».

تصريحات محمد سليمان عن زواج ابنته

وقال الفنان محمد سليمان إنه لم يضع شروطًا في زواجه لابنته، والتي تتمثل في كتابة «قايمة ومهر»، موضحًا أنه زوَج ابنته على الطريقة الإسلامية فقط.

وسرعان ما عاود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تداول صور ولقطات من عقد قران ابنة الفنان محمد سليمان على زوجها، والتي ظهرت خلالها مرتدية فستانًا بسيطًا مصممًا من «الستان» باللون «الأوف وايت»، وحجاب فوق رأسها، مع وضع لمسات بسيطة من الماكياج، الذي أظهر ملامحها.

معلومات عن ابنة الفنان محمد سليمان

- تدعى «صوفيا».

- حسب التعريف الشخصي لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تعمل ممثلة، ومصورة فوتوغرافية، ومطربة، وتعزف على آلة الكمان.

- تعمل أيضًا في مجال تصميمات الجرافيك.

- يتابعها عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»، أكثر من 4 آلاف شخص.

- تحرص على نشر صورها المختلفة أثناء قضاء عطلاتها في عدد من المناطق الطبيعية.

- تهوى صوفيا محمد سليمان الرسم، وتحرص على نشر صور لها وهي تقدم رسومات مختلفة.

- تحصر أيضًا على نشر الصور التي تجمعها بأصدقائها وأفراد أسرتها، للتعبير عن حبها الشديد لهم.

جلسة تصوير جديدة

وخلال الشهر الماضي شاركت صوفيا سليمان، متابعيها عبر حسابها بـ«انستجرام»، مجموعة من صور جلسة تصويرها مع زوجها، عقب عقد قرانهما، والتي كانت أعلى سطح جبل سانت كاترين في منطقة سيناء.

وظهرت ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف أبيض فضفاض، وذو أكمام طويلة وواسعة، مع ارتداءها حجاب باللون ذاته.