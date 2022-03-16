هل قهقهة أم صامتة؟.. ضحكتك تكشف أسرار شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الضحك هو إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان الشخص سعيدًا أم حزينا، وأثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة أيضًا أن الضحك يساعدنا في معرفة المزيد عن الآخرين.

وفيما يلي نوضح لكم في التقرير التالي أي نوع من الضحك أنت؟ وماذا تكشف ضحكتك عنك؟ وفقا لموقع " littlethings".

1. القهقهة:

تشير إلى أن هذا الشخص منفتح ومصدر للصوت العالي والممتع، ويمكن أن يكون هذا النوع من الضحك معديًا بالنسبة للأشخاص الأخرين.

2. الثرثرة:

هذه الضحكة صاخبة بطبيعتها، وغالبًا ما تكون أعلى من أي شكل آخر من أشكال الضحك، بالإضافة إلى أن الشخص صاحب هذه الضحكة يرغب في لفت الانتباه إليه.

3. الشخير:

الشخير هو الصوت الذي يصدره شخص ما عندما يكتم ضحكاته بطريقة ما، وعندما يشخر شخص ما، فهذا يشير إلى أن هذا الشخص متواضع ومنطوي، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص يبذلون جهدًا حتى لا يضحكوا بصوت عالٍ.

4. الابتسامة:

بعض الأشخاص لا يضحكون ويكتفون بالابتسامة، وهذا يشير إلى أنهم أشخاص لا يحبون الكشف عن شخصيتهم الحقيقية ويخافون التعبير عن مشاعرهم أمام الآخرين.

5. الضحك الصامت:

الشخص الذي يضحك دون أن يصدر أي صوت يكون متواضعا ومنطويا وخجولا، بالإضافة إلى إن هؤلاء الأشخاص لا يريدون لفت الانتباه إليهم، لذلك يصدرون أقل صوت ممكن.

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