دهون البطن أم الفخذين.. أيهما أصعب في فقدانها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دهون الجسم شيء يجهدنا جميعًا، إلى جانب جعلنا نشعر بعدم الارتياح تجاه بشرتنا، فإنه يسلط الضوء أيضًا على العديد من المشكلات الصحية، ومع ذلك، ما نحتاج إلى فهمه هو أن تراكم الدهون في الجسم ليس متساويًا، هناك مناطق معينة من الدهون يسهل خسارتها أكثر من غيرها.

أكثر أنواع الدهون شيوعًا التي تؤثر على أجسامنا هي دهون البطن ودهون الفخذين، والتي غالبًا ما يكون من الصعب جدًا فقدانها ويمكن أن تكون خطيرة أيضًا، لكن من المهم ملاحظة أن كلا النوعين من الدهون في الجسم يختلفان عن بعضهما البعض، دعونا نكتشف كيف وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

كيف تختلف دهون البطن عن دهون الفخذين؟

ترتبط دهون البطن بدهون البطن الزائدة التي تتراكم تدريجياً، حيث يستهلك المرء أكثر مما يحرق، من ناحية أخرى، فإن دهون الفخذين هي أيضًا نتيجة لنمط حياة غير صحي.

ومع ذلك، بالمقارنة مع دهون الفخذ، التي تتكون من دهون تحت الجلد، تتكون دهون البطن بشكل رئيسي من دهون حشوية ملفوفة حول الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والأمعاء، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

تم العثور على الدهون تحت الجلد مباشرة وعلى عكس الدهون الحشوية، قد يكون لها بعض الفوائد المحتملة.

ما هو الأكثر خطورة؟

لقد وجدت الدراسات أن دهون البطن تشكل خطرًا على الصحة أكبر من أي دهون أخرى في الجسم، إلى جانب أنه يؤدي إلى زيادة الوزن، فإنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

يُعتقد أن ارتفاع مستويات الدهون الحشوية يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وبعض أنواع السرطان.

من ناحية أخرى، تعمل الدهون تحت الجلد التي تشكل دهون الفخذين كاحتياطي طاقة للجسم، بينما توفر أيضًا حشوة لحماية عضلاتك وعظامك من الإصابات.

هل خسارة دهون البطن أصعب من خسارة دهون الفخذين أم العكس؟

تعتبر دهون البطن ودهون الفخذين هي الأصعب من حيث فقدانها، حتى بعد التمرين المكثف والوجبات الغذائية الصارمة، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية النتائج، ومع ذلك ، فقد أشارت الدراسات إلى أن خسارة دهون البطن قد تكون أصعب من خسارة دهون الفخذين، لماذا ا؟.. لأنه يُعتقد أن دهون البطن تحتوي على كمية أكبر من الخلايا الدهنية التي ترفض الاستجابة لتحلل الدهون، وهو عملية تكسير الدهون.

ينقسم جسمنا إلى نوعين من المستقبلات في الخلايا الدهنية المعروفة باسم خلايا alpha-2 و beta-2، في حين أن مستقبلات ألفا -2 أكثر استجابة لتحلل الدهون، فإن خلايا بيتا 2 لا تستجيب بشكل جيد لعملية تكسير الدهون.

ومع ذلك، تمتلك مناطق البطن المزيد من خلايا بيتا التي تجعل من الصعب تقليل الدهون بسهولة، تحتوي مناطق مثل الساقين والوجه والذراعين على المزيد من خلايا ألفا، مما يجعل عملية إنقاص الوزن أسرع في هذه المناطق.

تغييرات في الحياة يجب القيام بها

عندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن أو الفخذين، فإن الطريقة هي نفسها تمامًا، وذلك من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني المنتظم، يعد اختيار النوع الصحيح من الأطعمة، وتقليل الكربوهيدرات والدهون غير الصحية، والحد من تناول الأطعمة المصنعة من بعض التغييرات الغذائية التي يجب عليك إجراؤها، بصرف النظر عن ذلك، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي لفقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التمارين دورًا أساسيًا في الحفاظ على وزنك، يمكن أن يساعد التمرين المنتظم والمشي والنشاط البدني على إنقاص الوزن والحفاظ عليه أيضًا.

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