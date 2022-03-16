علاج عرق النسا في الرجل اليسرى للأطفال والرجال.. 5 أسباب وراء الإصابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج عرق النسا في الرجل اليسرى من المشكلات التي تواجه بعض الأشخاص، إذ يصاحبه آلام في منطقة البطن والظهر، وتسبب أزمة كبيرة للمصاب بها لعدم استطاعته القيام بالأنشطة التي يرغب فعلها يوميا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سامح صقر أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب جامعة القاهرة، إن آلام عرق النسا في القدم اليسرى من المشكلات الشائعة، والتي يعتقد الكثير من الأشخاص أنها تنتشر بين السيدات فقط، إلا أنها من الاعتقادات الخاطئة، لأن الرجال يصابون به أيضا، إذ يبدأ ظهوره عادة من سن الـ30 حتى 50 عامًا.

أسباب الإصابة بألم العصب الوركي

أوضح «سامح» أن المسمى الطبي لهذا المرض هو ألم العصب الوركي، ولكنه انتشر بعرق النسا، على الرغم من أن النطق المنتشر به خاطيء، إذ الصحيح بفتح السين، إشارة إلى أنه من الأمراض التي تنسي صاحبها جميع الآلام التي يعاني منها، لأنه من أكثر الأمراض المؤلمة في جسم الإنسان، إذ تظهر من منطقة الظهر إلى القدمين، مضيفا:«أي لمسة فيه بتوجع المصاب جدا».

وتابع «صقر» أنه يصاب الأشخاص بألم العصب الوركي لأسباب متعددة، وأبرزها ما يلي:

- الانزلاق الغضروفي، إذ يؤدي إلى حدوث ضغط على الأعصاب، ما يؤثر على العرق لأنه يتصل من منطقة الظهر إلى القدم من أعلى وأسفل.

- حدوث أورام في القناة العصبية.

- الإصابة بالالتهابات، وأبرزها الالتهاب البكتيري.

- الجلوس بشكل خاطيء لمدة طويلة عادًة يكون سبب للإصابة بعرق النسا في القدم، لذا يفضل ممارسة الرياضة أو الحرص على الحركة من خلال الجري أوالمشي من وقت لآخر.

- عندما يحدث ضيق في عظام العمود الفقري، ما يؤدي إلى حدوث ضغط على أعصاب الجسم بالإضافة إلى الحبل الشوكي.

وأضاف الطبيب خلال حديثه لـ«هن» أن الأطفال يصابون أيضا بعرق النسا، إذ يمكن أن يحدث لهم التهابات فقط، بالإضافة إلى أن القصور لديهم قليلة لأن عظامهم أكثر مرونة، وبشكل عام آلام عرق النسا في القدم اليسرى تكون واضحة، إذ يشتكي المريض من آلام في ظهره حتى قدميه.

كيفية العلاج من عرق النسا

وأشار أستاذ جراحة المخ والأعصاب إلى أن المصاب بآلام في هذه المنطقة لا يستطيع مواظبة نشاطاته اليومية، لأنه يشعر بالألم الشديد عند القيام والجلوس أو لمس جسمه، لذا عليه علاج المشكلة منذ أول ظهورها باتباع التالي:

- يمكن للمريض البدء في العلاج المنزلي من خلال استخدام قطع من الثلج، ووضعها على القدم لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة، وتكرار الأمر لعدة مرات خلال اليوم.

- الذهاب إلى الطبيب المتخصص لبدء رحلة العلاج بالأدوية التي تكون مضادة للالتهابات والتي تساعد في الحد من التورمات.

- إذا كانت الحالة مستعصية يمكن أن يلجأ المريض إلى التدخل الجراحي، حسبما يوضح الطبيب المعالج.