طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات.. 5 نصائح لتسريع التسوية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

منتجات الألبان بشكل عام وتحديدا الأرز باللبن من الأكلات التي لها فوائد صحية عديدة، وأيضا لها الكثير من المحبين حول العالم، إذ تعد من الوصفات المطلوبة بشكل كبير من الأمهات، لسهولة تحضيره للصغار، كما أنها حلوى مفضلة للكبار، وعلى الرغم من سهولة تحضيره وتوافر المقادير، إلا أنه مازال صعبا لكثير من الناس.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات عمل الأرز باللبن

بعد تجهيز مقادير الوصفة يمكن عرض المكونات المستخدمة في طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات، وهي:

2 كيلو لبن

كوب أرز مصري مغسول ومصفي

كوب لبن بارد

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة تحضير الأرز باللبن مثل المحلات

من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها هي طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات، ويمكن إعداده بشكل أفضل من الشيف نفسه بعد اتباع الخطوات التالية في التحضير:

يوضع كلا من اللبن والأرز المغسول ومتصفي جيدا في إناء كبير على النار، مع التقليب حتى يصل اللبن لمرحلة الغليان، وبعدها تطفئ النار تحته، ثم يغطى ويترك حتى يبرد تماما.

في الخطوة التالية تفتح النار ثانية، ويقلب حتى يغلي مرة أخرى مع إضافة السكر والفانيليا مع استمرار التقليب في كل خطوة حتى لا يحترق الأرز.

وبعد المرة الثانية من غليان اللبن نقوم بتقسيم كوب اللبن إلى نصفين كل نصف لوحده واحد يوضع فيه النشا ويقلب جيدا والآخر يضاف إليه الكريم شانتيه، ويقلب أيضا حتى تمتزج المقادير.

في الكوب الذي وضعت به النشا يجرى التقليب جيدا، ليخلط مع باقي المكونات، ثم يضاف الكريم شانتيه أيضا مع استمرار التقليب، ويوضع في الإناء لكي يغلي مرة أخرى ويرفع من على النار.

يمكن توزيع الأرز باللبن في أكواب وتزيينه بالمكسرات والزبيب وجوز الهند، ويمكن أيضا توزيعه في طواجن ووضعه تحت الشواية في الفرن، ليأخذ اللون الذهبي على الوجه.

نصائح لنجاح الأرز باللبن مثل المحلات

لكي تنجح وصفة الأرز باللبن مثل المحلات يجب اتباع عدة نصائح أهمها: اختيار نوع لبن دسم، وغسل الأرز وتصفيتة جيدا دون النقع، وأيضا استمرار تقليب المكونات على الناس حتى لا يشيط قاع الأرز ويلتصق بالإناء، وأيضا من المهم ترك الأرز في المرحلة الأولى إذ يساعد على التسوية.

ويمكن إضافة أي نوع من المكسرات حسب الرغبة أو جوز الهند أو الاستغناء عنها.