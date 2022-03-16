طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم مثل المحلات.. 3 فوائد لا مثيل لها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم مثل المحلات من الوصفات التي تطلبها الأمهات، نظرًا لأنها من الأكلات الشعبية بجانب التغيير في روتين الوجبات اليومية، ويكثر طهيها في المناسبات والعزومات، كونها وجبة دسمة وسريعة التحضير وسهلة المكونات.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم «زي المحلات».

مكونات عمل الكفتة المشوية على الفحم

كيلو ونصف لحمة مفرومة وعليها معها كيلو لية ضاني.

٣ بصلات مفرومة ناعم، ومتصفي منها المياه جيدًا للتقديم.

كوب بقدونس مفروم

ثمرتين طماطم.

٤فلفل حار.

٤بصل صغير.

ماء البصل للتشكيل.

ملح وفلفل.

معلقة صغيرة سكر.

معلقه كبيره بيكنج بودر.

كوب بقدونس مفروم.

٢ طماطم.

٤ فلفل حار.

٤ بصل صغير.

- بعد التأكد من المقادير التالية، وتوافرها يمكن الانتهاء من طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات في وقت قصير وطعم مميز.

طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم

- لكي تنجح وصفة الكفتة المشوية على الفحم يجب أولا الحرص على شراء اللحمة واللية من الجزار، والتأكد من أنها طازجة وتصلح لعمل الكفتة.

- في بولة زجاجية يضاف البصل على اللحم بعد غسل اللحم جيدا وتصفيتها من الماء، ويجرى فرك البصل مع اللحمة، ثم إضافة الملح والفلفل والسكر والبيكنج بودر، وتفرك المكونات باليد مدة لا تقل عن 10 دقائق.

- تترك اللحمة المتبلة في الثلاجة لمدة ساعة، وبعد ذلك تشكل الكفتة على أسياخ الكفتة حتى تنتهي كل الكمية الموجودة.

- تشوى الكفتة على النار حتى تأخذ لون ذهبي مع الخضار، وتقدم مع البقدونس على شواية الفحم، وإذا لم تتوافر شواية الفحم يمكن شوبها في طاسة غير لاصقة على البوتاجاز.

فوائد الكفتة المشوية على الفحم

- تعتبر طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم أخف على المعدة، وأسرع في عملية الهضم من اللحم المسلوق بشكل عام، مما يمنع من تراكم الدهون وزيادة الوزن.

- وأثناء الشوي تفقد اللحمة معظم دهونها، مما يجعلها مفيدة أكثر للجسم، كما أن الخضروات الموجودة فيها والمقدمة معها تسهل عملية الهضم وتزود الجسم بالبروتينات أكثر من الدهون، ويمكن تقديمها بأكثر من وصفة، والاستغناء عن اللحوم بالدجاج إذا لم يتوافر اللحم في المنزل.