الامارات | خمس بدائل غذائية صحية ورخيصة لفقدان الوزن بسرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن خمس بدائل غذائية صحية ورخيصة لفقدان الوزن بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدان الوزن يمكن أن يكون صعبا; فالأطعمة المغذية مثل الأفوكادو والأسماك الزيتية وغيرها من مصادر البروتين هي جزء مهم من نظام غذائي صحي ، ولكن إذا كنت ذو ميزانية محدودة ، فهذه الأطعمة عادة ما تكون باهظة الثمن.

وفقا لموقع اكسبرس البريطاني شارك أخصائي التغذية لوك حنا أفضل بدائل لنظام صحي مع مراعاة الميزانية للمساعدة في

فقدان الوزن.

استبدال لحم البقر بالدجاج

يمكنك أن تتوقع دفع حول 2 جنيه إسترليني أقل لكل كيلوغرام وتناول سعرات حرارية أقل عند استبدال لحم البقر بالدجاج.

وقال لوك: "مع البروتين، سيكون من المنطقي اختيار اللحوم الأرخص مثل الدجاج.

"سيكون شراء دجاجة كاملة أحد أفضل الخيارات عند النظر إلى التكلفة لكل غرام.

"ركز على اللحوم الخالية من الدهون والدواجن مع الحد من اللحوم الحمراء والمصنعة."

استبدل الأسماك الزيتية بالعلب أو المكملات الغذائية

وقال لوك: "من الجيد استهلاك الأسماك الزيتية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. "

"يمكن لأولئك الذين يتناولون السمك أيضا تجربة شرائح السمك المجمدة أو التونة المعلبة كبديل أرخص للأسماك التي تشتريها طازجة. "

"في سياق فقدان الوزن والفوائد الصحية ، فإن البروتين والأحماض الأمينية في الأسماك مطلوبة للعديد من الوظائف الفسيولوجية وستساعد في الشعور بالشبع."

استبدل الفواكه والخضروات الطازجة بالمجمدة

يمكن توفير حوالي 2 جنيه إسترليني لكل كيلوغرام عن طريق إجراء هذه المبادلة البسيطة.

وقال لوك: "مع الفواكه والخضروات، يمكنك اختيار ما تريد أو الاستمتاع به - ولكن لا تخف من اختيار المجمدة بدلا من الطازجة.

"يعتقد الكثير من الناس أنها ليست صحية ولكنها ببساطة ليست صحيحة.

"يمكن في الواقع الحفاظ على بعض العناصر الغذائية لأن الطعام لا يتحلل بنفس السرعة.

"هناك أيضا فرصة أقل لإفسادهم ".

وأضاف "الأمر نفسه ينطبق على الخضار المعلبة والمعلبة".

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