الامارات | علامات انخفاض مستويات الحديد

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات انخفاض مستويات الحديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الكثير من الأشخاص في المملكة المتحدة من نقص الحديد وعلى الرغم من سهولة العلاج إلا أنه من المهم البحث عن العلامات التي تدل على انخفاضه حتى يمكن إعطاء العلاج في أقرب وقت ممكن.

بحسب ما ذكر في موقع «اكسبرس » يعد خفقان القلب و التعب ونقص الطاقة وضيق التنفس وشحوب الجلد من أكثر أعراض نقص الحديد انتشارا .

العلاج

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأن تتم مراجعة طبيب عام إذا كانت لديك أي من أعراض نقص الحديد.

سيتم عمل تحليل دم لاحقًا لتحديد ما إذا كنت فعلاً تعاني من نقص الحديد أم لا .

توجد طريقتين لعلاج نقص الحديد حيث يمكن وصف أقراص الحديد لشخص ما لتعويض نقص الحديد أو تعويض النقص بتناول الأطعمة الغنية بالحديد لزيادة مستوى الحديد في الدم.

مثل حالات النقص الأخرى ، إذا لم يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فقد تكون هناك عواقب وخيمة مثل جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض والعدوى.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أثناء الحمل كما يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات قبل أو بعد ولادة الطفل.

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