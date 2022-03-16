لايف ستايل

عروض على أسعار الملابس الرجالي.. تبدأ من 139 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

ينتظر عديد من الرجال على متابعة العروض والتخفيضات لشراء الملابس والمنتجات التي يحتاجونها.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار الملابس الرجالي من أمازون.

- جاكيت فرو بسوستة مع جيب على الصدر من ريفين، لونه أسود، بـ 289 جنيها.

احصل عليه من هنا

جاكيت فرو بسوستة مع جيب على الصدر من ريفين، لونه أسود، بـ 289 جنيها.

- تيشيرت شتوي بأكمام طويلة ورقبة بغطاء، لونه أزرق، بـ 239 جنيها.

احصل عليه من هنا

تيشيرت شتوي بأكمام طويلة ورقبة بغطاء، لونه أزرق، بـ 239 جنيها.

- بنطلون جينز بقصة ضيقة وبلون غامق، بـ 349 جنيها.

احصل عليه من هنا

بنطلون جينز بقصة ضيقة وبلون غامق، بـ 349 جنيها.

- تيشيرت توم وجيري برقبة دائرية ضيقة مقاس M، لونه أبيض، بـ 139 جنيها.

احصل عليه من هنا

تيشيرت توم وجيري برقبة دائرية ضيقة مقاس M، لونه أبيض، بـ 139 جنيها.

- بلوفر تريكو برقبة مرتفعة، لونه كحلي، بـ 289 جنيها.

احصل عليه من هنا

بلوفر تريكو برقبة مرتفعة، لونه كحلي، بـ 289 جنيها.

- شيرت بولو للرجال بأكمام قصيرة وبتصميم مطبوع عليه شعار جانبي، لونه أسود، بـ 219 جنيها.

احصل عليه من هنا

شيرت بولو للرجال بأكمام قصيرة وبتصميم مطبوع عليه شعار جانبي، لونه أسود، بـ 219 جنيها.

- سويت شيرت بغطاء للرأس بنمط جيب كانجارو، باللونين الأوف وايت والأسود، بـ 459 جنيها.

احصل عليه من هنا

سويت شيرت بغطاء للرأس بنمط جيب كانجارو، باللونين الأوف وايت والأسود، بـ 459 جنيها.

- سويت شيرت برقبة دائرية باللون الكحلي، بـ 189 جنيها.

احصل عليه من هنا

سويت شيرت برقبة دائرية باللون الكحلي، بـ 189 جنيها.

أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا