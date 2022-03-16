عروض على أسعار الملابس الرجالي.. تبدأ من 139 جنيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري
ينتظر عديد من الرجال على متابعة العروض والتخفيضات لشراء الملابس والمنتجات التي يحتاجونها.
ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار الملابس الرجالي من أمازون.
- جاكيت فرو بسوستة مع جيب على الصدر من ريفين، لونه أسود، بـ 289 جنيها.
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- تيشيرت شتوي بأكمام طويلة ورقبة بغطاء، لونه أزرق، بـ 239 جنيها.
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- بنطلون جينز بقصة ضيقة وبلون غامق، بـ 349 جنيها.
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- تيشيرت توم وجيري برقبة دائرية ضيقة مقاس M، لونه أبيض، بـ 139 جنيها.
احصل عليه من هنا
- بلوفر تريكو برقبة مرتفعة، لونه كحلي، بـ 289 جنيها.
احصل عليه من هنا
- شيرت بولو للرجال بأكمام قصيرة وبتصميم مطبوع عليه شعار جانبي، لونه أسود، بـ 219 جنيها.
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- سويت شيرت بغطاء للرأس بنمط جيب كانجارو، باللونين الأوف وايت والأسود، بـ 459 جنيها.
احصل عليه من هنا
- سويت شيرت برقبة دائرية باللون الكحلي، بـ 189 جنيها.
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