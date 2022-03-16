عروض على أسعار الملابس الرجالي.. تبدأ من 139 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

ينتظر عديد من الرجال على متابعة العروض والتخفيضات لشراء الملابس والمنتجات التي يحتاجونها.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار الملابس الرجالي من أمازون.

- جاكيت فرو بسوستة مع جيب على الصدر من ريفين، لونه أسود، بـ 289 جنيها.

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- تيشيرت شتوي بأكمام طويلة ورقبة بغطاء، لونه أزرق، بـ 239 جنيها.

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- بنطلون جينز بقصة ضيقة وبلون غامق، بـ 349 جنيها.

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- تيشيرت توم وجيري برقبة دائرية ضيقة مقاس M، لونه أبيض، بـ 139 جنيها.

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- بلوفر تريكو برقبة مرتفعة، لونه كحلي، بـ 289 جنيها.

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- شيرت بولو للرجال بأكمام قصيرة وبتصميم مطبوع عليه شعار جانبي، لونه أسود، بـ 219 جنيها.

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- سويت شيرت بغطاء للرأس بنمط جيب كانجارو، باللونين الأوف وايت والأسود، بـ 459 جنيها.

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- سويت شيرت برقبة دائرية باللون الكحلي، بـ 189 جنيها.

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