كورونا اليوم: رصد متحور جديد.. وأهمية السلطة الخضراء في محاربة الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أهمية السلطة الخضراء في محاربة الفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن السلطة الخضراء من أهم الأطباق الغذائية المفيدة للجسم وهو ما يتطلب الحرص علي تناولها باستمرار لتعزيز المناعة خاصة في ظل جائحة كورونا ما يجعل الجسم أكثر مقاومة للعدوي .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن السلطة الخضراء يجب أن تحتوى علي 3 أنواع من الفلفل علي الأقل مع اضافة الليمون وقليل من الزيت، وتابعت : يجب الحرص علي تناول الخضروات بشكل مستمر .

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رصد متحور جديد من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مريضين اثنين.

وذكرت الوزارة أن المتحور الجديد يجمع بين المتحورين الفرعيين "بي إيه 1" و"بي إيه 2" من كورونا، وفقا لما نقله موقع صحيفة "جيروزاليم بوست"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

تأثير سلبي للفيروس

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن جائحة كورونا أثرت على زيادة عدد الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات نفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، الأربعاء؛ للإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى في لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، وأضافت أن العاملين الصحيين، وخاصة السيدات، تعرضوا الكثير من الضغط النفسي خلال التعامل في خضم جائحة كورونا، موضحة أن الأطفال والشباب الأكثر عرضة للضغط النفسي خلال الفترة الماضية.