اشربه بعد الأكل.. فوائد مذهلة يستفيد بها جسمك عند تناول هذا الشاي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات صحة، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية.

وفي السطور التالية نعرض لكم فوائده المذهلة التي تعود على جسمك عند تناول يوميا بعد الأكل ولكن بفترة لا تقل عن نصف ساعة، وذلك نقلاً عن موقع "healtline".

-يحسن وظائف المخ

كوب من الشاي الأخضر يفعل أكثر من مجرد جعلك تشعر بالنشاط مثل فنجان من الشاي أو القهوة لأنه يساعد على تحسين أداء الدماغ والإنتاجية والمزاج والذاكرة وسرعة رد الفعل.

نظرًا لوجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر، فإنه يعمل كمنشط ويعمل كمركب معزز للدماغ.

احتواء الشاي الأخضر على الحمض الأميني L-theanine يمنحه تأثيرا مضادا للقلق على الدماغ كما أنه يزيد من إنتاج الدوبامين وموجات ألفا في الدماغ.

يفيد الشاي الأخضر في حماية نيوترونات الدماغ نظرا لاحتوائه على مادة الكاتيكين، كذلك ثبت أن تناوله بشكل يومي يقلص من مخاطر الإصابة بالتنكس العصبي.

-فقدان الوزن

مشروب سحري ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون بسبب وجود مضادات الأكسدة، فهو يساعد في تحسين الجهاز الهضمي وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك والذي بدوره يساعد على فقدان الوزن.

وثبت أن الشاي الأخضر بإمكانه تقليص الدهون الخطرة في منطقة البطن أي الدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء داخل تجويف البطن، وذلك كونه يساعد على زيادة معدل الأيض بشكل سريع.

كوب من الشاي الأخضر إذا تم تناوله بانتظام يقلل بشكل كبير من نسبة الدهون في الجسم وحجم الخصر ودهون البطن ووزن الجسم.

-يحميك من مرض السرطان

البوليفينول ذلك المركب العضوي الموجود في الشاي الأخضر، يعمل على تقليل الالتهابات والوقاية من أنواع عديدة من مرض السرطان مثل البروستاتا الشائع لدى الرجال والقولون والمستقيم والبنكرياس والفم والكلى والثدي.

-يقيك من مرض السكري

الشاي الأخضر يعتبر الحل الأسهل الذي يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 لأنه يعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستوى السكر في الدم في الجسم.

-التخلص من رائحة الفم الكريهة

ليس فقط رائحة الفم الكريهة فوجود الكاتيكين في الشاي الأخضر يعمل على محاربة عدة مشاكل بينها التسوس والبلاك، ويمنح الفم نفسا منعشا.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا