هيفاء وهبي جريئة وعائشة بن أحمد جذابة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللونين الأسود والأبيض بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هدى الأتربي:

وارتدت الفنانة هدى الأتربي بالطو جلد باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

عائشة بن أحمد:

كما تألقت الفنانة عائشة بن أحمد بفستان بقصة الكب باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

داليا مصطفى:

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بفستان قصير متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى أحمد زاهر:

وارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر سويت شيرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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