عانى من 3 نوبات قلبية.. تفاصيل غريبة في وفاة أسطورة المصارعة سكوت هول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت وفاة المصارع الأمريكي سكوت هول، بطل العالم السابق، عن عمر يناهز 63 عاما، بعد صراع مع المرض، تفاصيل غريبة، حيث عانى من 3 نوبات قلبية.

من هو سكوت هول؟

سكوت هول كان مصارعا عالميا، ولكنه كان يحمل اسم رازور رامون في حلبات المصارعة، وفاز بالعديد من البطولات الكبرى، أبرزها بطولة اتحاد أمريكا للمصارعة مرة واحدة، وبطولة العالم للمصارعة مرة واحدة أيضاً، وكذلك بطولة "توتال" مرة.

أسباب الوفاة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هول الذي أطلق عليه اسم "رازور رامون" تم نقله إلى المستشفى، بعدما عانى من 3 نوبات قلبية، ليلقى مصرعه.

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة مطلع الشهر الحالي، حين سقط سكوت هول ونُقل إلى المستشفى، بسبب معاناته من كسر في مفصل الفخذ، وبقي هناك حتى وافته المنية.

مضاعفات خطيرة

المصارع الأمريكي عانى من مضاعفات صحية خطيرة أثناء الجراحة، وتعرض لجلطة في الدم، وتم وضعه على أجهزة إنعاش داخل المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، خضع هول لعملية جراحية لاستبدال مفصل الفخذ الأسبوع الماضي، عانى من مضاعفات خطيرة بسبب جلطة دموية.

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية هي حالة طبية تؤدي فيها الجلطة الدموية إلى منع تدفق الدم إلى القلب.

ما هي علامات النوبة القلبية؟

ألم في الصدر، ضعف، ألم في الفك، ألم في الكتفين، ضيق في التنفس هي العلامات الشائعة للنوبة القلبية.

ما الذي يسبب النوبة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، بسبب الترسبات الدهنية، تضيق الشرايين مسببة النوبات القلبية.