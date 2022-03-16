منها الحفاضات.. تخفيضات على أسعار مستلزمات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تحرص الأمهات على شراء جميع منتجات الأطفال من مصادر بيع موثوقة، لتجنب تعرضهم للمشكلات الصحية، وذلك نتيجة أن الأطفال أصحاب بشرة حساسة تتطلب عناية فائقة.

ويعتبر "أمازون" من ضمن المواقع التجارية الموثوقة التي تقدم جميع مستلزمات الأطفال، وذلك نستعرضه لكم في السطور التالية .

مجموعة العناية بالطفل من سانوسان، خاصة بالجسم والشعر وتغيير الحفاضات للحماية من الالتهابات، سعره 740 جنيها.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون

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كريم مهدىء لمنطقة الحفاضات من ميد بيبي، سعره 30 جنيها.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون

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حفاضات كومفورت فيكس عبوة جامبو لحديثي الولادة من مولفيكس، 60 قطعة ، مقاس 1، سعره 106 جنيها.

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كمفورت فيكس عبوة صغيرة من مولفيكس- 10 قطع ، مقاس2، سعره 27 جنيها.

خصم إضافي 20% مع الكود VFMD. خصم من أمازون

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بيبي جوي سوبر توفير مقاس 3، 80 قطعة، سعره 150 جنيها.

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عبوة قفل ذكي سوبر دراي من فاين بيبي 84 قطعة ، ماكسي، مقاس 5، سعره 186 جنيها.

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مجموعة العناية بالطفل لحديثي الولادة، مجموعة أدوات العناية اليومية للأطفال من 6 قطع مع حقيبة تخزين ، مجموعة أدوات العناية بالأظافر للأطفال حديثي الولادة والعناية والرعاية الصحية، سعره 70 جنيها.

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