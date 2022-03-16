عبير صبري وهيفاء وهبي وابنتها بنفس الإطلالة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتألقت بفستان كت قصير بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

والفستان التي ارتدته عبير صبري هو نفس الذي ارتدته الفنانة هيفاء وهبي وابنتها.

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هيفاء ارتدت الفستان بنقشة التايجر ونسقت معه حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وزينب فياض ابنة هيفاء وهبي ارتدت نفس الفستان حذاء باللون البيج وكلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط ومجموعة أساور.

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