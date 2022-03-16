دراسة يابانية تكشف: حجم قضيب الرجل مرتبط بحجم أنفه

محمد اسماعيل - القاهرة - من كان يظن أن حجم أنفك وحجم قضيبك مرتبطان؟ حسنًا، نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، وفقًا لمجلة طب الذكورة الأساسية والسريرية الفرنسية، فإن حجم الأنف والقضيب مرتبطان.

درس باحثون يابانيون أجساد 126 رجلاً في منتصف العمر، حيث لاحظوا الطول والوزن والقياسات ووزن الخصيتين وطول القضيب في حالة الارتخاء وكذلك محيط القضيب، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

قاموا بقياس المسافة من مركز عيون كل شخص إلى بداية الأنف، أولئك الذين لديهم أنوف أصغر من 4.5 سم كان طول القضيب (مشدودًا) حوالي 10.4 سم، إذا كان طول الأنف 5.5 سم، فإن قياس القضيب عندها هو 13.4 سم.

"حقيقة أن حجم الأنف مرتبط بـ SPL (طول القضيب الممتد) يشير إلى أن طول القضيب قد لا يتم تحديده حسب العمر أو الطول أو وزن الجسم ولكن تم تحديده بالفعل قبل الولادة"، وفقًا للباحثين.

هل حجم قضيبك مهم؟

وفقًا لباتي بريتون، أخصائي في علم الجنس السريري، كما ورد في موقع الويب اليومي للصحة، فإن سمك القضيب وليس حجمه هو ما يمنح المتعة في العلاقة، لذلك، بالنسبة إلى كل من اعتقد أن الطول يحدث فرقًا، فهذه أسطورة غير حقيقية.