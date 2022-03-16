جويل مردينيان.. بإطلالتي زفاف في حفل زواجها: «اتجوزت جوزها تاني» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت خبيرة التجميل جويل مردينيان، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتفالها بزفافها على زوجها السابق رجل الأعمال كمال قدورة، التي انفصلت عنه بعد زواج استمر 16 عاما.

ونشرت جويل مردينيان، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل، مُعلقة: ««الحمدلله على أننا وجدنا الحب مرة أخرى، كانت رحلة صعبة مليئة بالألم ودموع جلسات العلاج النفسي، لكن في النهاية كانت أجمل استثمار قدمناه لأبنائنا وحياتنا، نحن سعداء لإعادة تقديم عهود زواجنا أمام أبنائنا وأسرتنا».

تفاصيل زفاف جويل مردينيان

وكان برنامج جويل بلا فلتر، الذي يعرض على إحدى المنصات، أبرز العديد من المشاهد والتفاصيل حول الحفل الكبير، وعلاقة جويل بزوجها الذي تزوجته 16 عامًا إلا أنهم انفصلوا لعدة مشاكل قبل أن يعاودوا مُجددًا سويًا، في حفل زفاف بحضور الأهل فقط.

إطلالات زفاف جويل مردينيان

وتألقت الإعلامية اللبنانية الشهيرة، جويل بإطلالتين خلال الحفل، حيث ظهرت في البداية بفستان زفاف باللون النود، جاء شفاف له ياقة مربعة، ضيق عند منطقة الخصر، ومنفوش قليلًا من الأسفل، وله تطريزات من الورود البارزة، مع طرحة زفاف بنفس اللون، من توقيع Milla Nova

واعتمدن جويل، على كعب شفاف، مع المجوهرات، والمكياج بدرجات النود أيضًا.

بينما ظهرت في الإطلالة الثانية بفستان لامع أبيض، بحمالات رفيعة، شفاف من جهة الصدر، معتمدة على تسريحة شعر إنسيابية دون طرحة.

من هي جويل مردينيان؟

جويل ماردينيان مذيعة وموديل لبنانية.

ولدت في 27 نوفمبر 1977.

كانت سفيرة لأشهر ماركات مستحضرات التجميل بالشرق الأوسط والخليج.

قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها باسمها الشخصي Joelle.

تزوجت جويل مرتين، الأولى هو والد ابنها بايلي والثانية من رجل الأعمال كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا.