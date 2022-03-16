طريقة عمل عجينة التمر هندي بكل سهولة وسرعة.. «استعدي لشهر رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستعد ربات البيوت لشهر رمضان الكريم بتخزين الأطعمة والمشروبات داخل الفريزر، والبحث عن الطرق المثالية أو الأفضل للاحتفاظ بشكل سليم، واستخدام أي منتج خلال فترة الصيام بكل سهولة سواء للطبخ أو عمل العصير، لذا تبحث بعض السيدات عن طريقة عمل عجينة التمر هندي، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل عجينة التمر الهندي للاحتفاظ بها في الفريزر، فيما يلي:

طريقة عمل عجينة التمر هندي

مقادير عجينة تمر هندي

3 أكواب سكر

2 لتر ماء

نصف كيلو تمر هندي

طريقة تحضير عجينة التمر هندي

- يقلب التمر مع السكر.

- إضافة الماء مع استمرار التقليب.

- بعد ذلك يتم حفظ التمر هندي في الفريزر للاستخدام في رمضان.

طريقة عمل التمر هندي بالكركديه

مقادير التمر هندي بالكركديه

تمر هندي

كركديه

ماء

سكر

طريقة تحضير التمر هندي بالكركديه

- يمكن خلط التمر هندي مع الكركديه داخل الماء على النار.

- إضافة السكر حسب الرغبة والتقليب ثم تركه حتى الغليان.

طريقة عمل أيس كريم التمر هندي

مقادير أيس كريم التمر هندي

كوب عصير التمر هندي

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

كريم شانتي

طريقة تحضير أيس كريم التمر هندي

- يخلط على النار التمر هندي والنشا والسكر.

- يتم تقليب الخليط على النار حتى الغليان.

- تترك حتى تبرد.

- يوضع خليط التمر هندي في الفريزر حتى يتماسك.

- وبعد ذلك يقدم الأيس كريم بالتمر الهندي.

طريقة عمل التمر هندي مركز

مقادير التمر هندي مركز

نصف كيلو تمر هندي

3 أكواب سكر

2 لتر ماء

طريقة تحضير التمر هندي مركز

- يتم خلط السكر مع التمر الهندي.

- إضافة لتر ماء.

- تترك على النار حتى الغليان.

- كما تترك على النار نحو ربع ساعة من أجل الحصول على قوام الشربات.

صينية لحم بالتمر هندي

مقادير صينية لحم بالتمر هندي

لحمة

قطع زيت أو سمنة

بصل مفروم

ثوم مهروس

زنجبيل

فلفل حار مفروم

ملح

بهارات لحمة

دقيق

منقوع التمر الهندي

صلصة طماطم

خل

طريقة تحضير صينية لحم بالتمر هندي

- نقع اللحمة في منقوع التمر الهندي.

- بعد ذلك تترك في الثلاجة ليلة كاملة، ويمكن إضافة الخل.

- يتم تسخين السمنة في الصينية وإضافة البصل والتقليب.

- إضافة الثوم والفلفل الحار.

- بعد ذلك إضافة اللحمة بالعصير، وتغطى وتترك على النار نحو ساعتين على نار هادئة.

- إضافة صلصة الطماطم والزنجبيل والبهارات والملح والفلفل الأسود.

- ثم إضافة الدقيق ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام غليظ.

كبيبة أرز بالتمر هندي

مقادير كبيبة أرز بالتمر هندي

تمر هندي

كركم

بصل بودرة

بصل

جنزبيل

قرفة

ملح وفلفل

أرز أبيض

زيت

للحشو لحمة مفرومة متعصجة

بقدونس

طريقة تحضير كبيبة أرز بالتمر هندي

- وعن طريقة عمل كبيبة أرز بالتمر هندي، يتم تشويح البصل مع الملح وفلفل وبصل بودرة وكركم.

- بعد ذلك إضافة تمر هندي.

- ويتم خلط الأرز والكركم والملح والفلفل وبصل بودرة والجنزبيل والقرفة.

- تشكيل الخليط على شكل كرات ويحشى باللحمة المفرومة والبقدونس.

- قلي الخليط في الزيت.

- ويتم وضعها مع التمر هندي حتى الغليان.