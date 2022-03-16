خطيبة محمد رشاد.. شبهوها بـ مي حلمي ومهتمة بالمرأة وأطفال الشوارع (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت غادة فتحي، خطيبة محمد رشاد، لتتصدر البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت في تصريحات تليفزيونية قرب موعد زفافها من الأخير، خاصة أن تلك التصريحات جاءت عقب تداول العديد من الرواد صورا مجمعة زعموا من خلالها تشابه ملامح «غادة» مع الإعلامية مي حلمي، طليقة محمد رشاد.

خطيبة محمد رشاد ترد على تشبيهها بـ مي حلمي

وعلى الفور، ردت غادة فتحي على تشبيهها بـ مي حلمي، على تعليقات المتابعين لديها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا مش شبه حد، أنا غادة فتحي، ومفيش وجه مقارنة أصلا».

وسرعان ما بدأ البحث مُجددًا عن خطيبة محمد رشاد، وصورها ومعلومات عنها، لذا يرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن غادة فتحي.

من هي غادة فتحي خطيبة محمد رشاد؟

- حصلت غادة فتحي على بكالوريوس تجارة.

- عقب البكالوريوس، استكملت خطيبة محمد رشاد دراستها، وحصلت على الماجستير في إدارة أعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- غادة فتحي هي عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

- حصلت على دورة التثقيفية لصناع القرار، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض، ودورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية.

- ترأست قسم بإحدى شركات قطاع البترول.

- باحثة في شؤون المرأة.

- شاركت في العديد من أنشطة المجتمع المدني.

- تطوعت في العمل على بعض الملفات منها ملف أطفال الشوارع.

- تبنت العديد من المبادرات المجتمعية، كان على رأسها مبادرة من إلهام مسلسل «الاختيار»، عن مشروع إحياء الطفل «فارس» مصاب موكب وزير الدخلية.

- لديها العديد من المبادرات المجتمعية والسياسية، وأخرى لتفعيل آليات المرأة سياسياً واجتماعيًا.

- شاركت في ورش وآليات دعم الشباب ومشاركة الفئات الأكثر استحقاقًا.

موعد زفاف محمد رشاد وخطيبته

وكانت خطيبة محمد رشاد، والأخير، أعلنا زواجهما، خلال تصريحات تليفزيونية، إذ قالت غادة فتحي، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنهما بالفعل يستعدان لإقامة حدث كبير خلال الفترة القصيرة المقبلة، ولم تعلن عن تفاصيله بعد.

وتحدث الفنان محمد رشاد، للمرة الأولى عن خطيبته غادة فتحي، مؤخرًا إذ وصفها بأنها «بنت أصل، وخطيبتي شخصية عامة في مجالها».