الامارات | خرافات متداولة حول إنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات متداولة حول إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع «اكسبرس » في لقائه مع أخصائية التغذية بولا ويريت بعض "الخرافات" المتداولة حول فقدان الوزن ولماذا لا يجب على أخصائيو الحميات الالتزام بها



"الكربوهيدرات ضارة بالصحة"

وفقاً لما نشره الموقع أوضحت باولا بأنه: "على الرغم من أن الكربوهيدرات غالبًا ما تتعرض لضغوط سيئة ، إلا أنها مصدر طاقة ثمين يعمل عليه الجسم ، وحتى في الأنظمة الغذائية

العصرية مثل نظام الكيتو ، لا يتم التخلص من الكربوهيدرات تمامًا."



"الأطعمة الخالية من الغلوتين هي أكثر صحة".

في حين أن الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين كانت "عصرية" ، بخلاف أولئك الذين لديهم مشكلة صحية تتحسن باتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين ، فإنه "لا يوجد دليل على أن اتباع نظام غذائي خالٍ من

الغلوتين هو أكثر صحة للسكان ككل".

"علاوة على ذلك ، قد يكون التحول إلى نظام غذائي" خالٍ من الأطعمة "غير مفيد في كثير من الحالات ، لأن العديد من البدائل الخالية من الغلوتين يتم تكريرها بدرجة عالية وخالية من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات ب والكالسيوم والزنك والنحاس

والحديد والفيتامينات K و E و D. "

"شرب الفاكهة مغذي مثل تناولها."

بينما يعتبر شرب العصائر بديل للكثير من الأشخاص عن تناول الفواكة للبالغين المشغولين أثناء التنقل أو الآباء الذين لديهم أطفال صغار ، "غالبًا ما تفقد العصائر التي يتم شراؤها في المتاجر الكثير من العناصر الغذائية أثناء عملية الإنتاج".

"الألياف القابلة للذوبان ، على وجه الخصوص ، يتم تدميرها مما يعني أنه من الأسهل شرب الكثير في جلسة واحدة ، مع تأثيرات سلبية على مستويات السكر في الدم."

و بالإضافة إلى ذلك ، فإن أحد الأشياء التي تجعل عصائر الفاكهة لذيذة للغاية هو أنه على عكس المواد الطبيعية ، غالبًا ما تحتوي الزجاجات أو علب العصير على الكثير من السكر المضاف مما لا يجعلها بديلاً أفضل كما يظن البعض .

"أخيرًا ، تقل الفيتامينات والمعادن الطبيعية في الفاكهة (مثل فيتامين سي) بمجرد تحضير الفاكهة ، مما يعني أن مشروبات الفاكهة قد تكون أقل في هذه العناصر الغذائية المهمة ما لم تتم إضافتها مرة أخرى."



"يجب أن تتجنب البيض لأنك تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول".

"يحتوي صفار البيض على الكوليسترول ، لكن هذا لا يساهم بشكل كبير في مستوى الكوليسترول لدينا لأننا نصنع معظم الكوليسترول من الدهون المشبعة في وجباتنا الغذائية ، مما يعني أن الكوليسترول الموجود في الأطعمة له تأثير محدود جدًا على مستويات

الكوليسترول لدينا. "

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