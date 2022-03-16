طريقة عمل كب كيك سهل.. «وصفة لذيذة وسريعة في نص ساعة بس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشتهر الكب كيك بأنه حلوى أعياد الميلاد الرسمية، وخاصة برأس السنة، إذ يحبه الكثير من الأطفال والكبار، لذا له أكثر من وصفات متعددة منها بالفانيليا وبالبرتقال، فضلا عن طرق تزيين مختلفة، لذلك تبحث الأمهات دائما عن طريقة عمل كب كيك سهل وسريع التحضير لصنع حلويات جديدة باستمرار.

يعرض «هن» في السطور التالية طريقة عمل كب كيك سهل بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، وهي كالتالي:

طريقة عمل كب كيك سهل

المكونات

لتحضير كب كيك سهل يجب توافر عدة مقادير في المنزل، أهمها الدقيق والزيت والسكر والعديد من المكونات الأخرى، منها:

كوب وربع دقيق منخول

بيضتين كبيرتين

ثلثي كوب من السكر الناعم

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ربع ملعقة صغيرة ملح أو رشة ملح

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر

مكونات كريمة الزبدة بالفانيليا لتزيين الكب كيك

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوبين ونصف سكر بودرة

ملعقتان كبيرتان من الحليب

نصف كوب زبدة طرية

نصف كوب بندق أو جوز مطحون للتقديم

طريقة التحضير

قبل البدء في تحضير الوصفة لابد من توافر المقادير السابقة، لكي تنجح طريقة عمل كب كيك سهل وسريع التحضير وأيضا ذو شكل ومذاق جيد.

بعد مزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح على قطعة ورق نظيفة يتم وضعه جانبا

في الخطوة التالية، يتم وضع كلا من السكر والزبدة والفانيليا في الخلاط، وتخفق المكونات بسرعة بطيئة حتى تمتزج المقادير معًا، وبعد ذلك نضيف بيضة واحدة إلى الخليط ويتم خفقها جيدا.

وبعد ذلك تضاف البيضة الثانية بالفانيليا وتضرب لمدة دقيقة بسرعة متوسطة، ثم نضيف خليط الدقيق المنخول سابقا إلى الخليط وتضرب المكونات لمدة دقيقة في الخلاط بسرعة متوسطة، وبعد تجهيز قوالب الكب كيك يتم توزيع الخليط بالتساوي فيها.

على حرارة 180 درجة مئوية، يتم وضع صنية الكيك لمدة تتراوح بين 20 إلى 22 دقيقة أو حتى تستوي الكيك، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركيها حتى تبرد تمامًا، ثم يوزع عليها القليل من الكريمة.

يتم تقديم الكب كيك في أطباق التقديم ويمكن تزيينه بالكريمة أو السكر البودرة المنخول وهناك أكثر من طريقة أخرى للتقديم تختلف بحسب الرغبة.

تحضير كريمة التزيين للكب كيك

بعد معرفة طريقة عمل كبك كيك سهل وسريع يمكن أيضا تحضير مكونات التزيين المستخدمة معه بسهولة وهي عبارة عن الآتي:

سكر بودرة منخول ويترك جانباً وبعدها يتم وضع كلا من الزبدة والفانيليا والحليب في الخلاط وتضرب بمضرب اليد الشبكي لكي تكون الزبدة مقرمشة، ثم يضاف إليها السكر المنخول ويتم الخفق حتى نحصل على كريمة مقرمشة تستخدم للتزيين.