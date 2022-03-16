علاج حروق الشمس بعد السباحة.. وحالات يجب زيارة الطبيب على الفور

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول الكثيرون الوصول لحل لعلاج حروق الشمس بعد السباحة، التي تسبب آلام كبيرة والتهابات والشعور بعدم القدرة على لمس المنطقة المصابة، وخاصة مع اقتراب فصل الصيف، وتهافت الجميع على ممارسة السباحة لمدة طويلة؛ مما قد يصيبهم بحروق بسبب أشعة الشمس، وهو ما نوضحه في السطور التالية بالتفاصيل.

ورغم أن الشمس تعد من أهم المصادر الطبيعية، وتحتوي على الكثير من الفوائد للإنسان مثل حصوله على فيتامين «د»، إلا أن أيضا التعرض لها بشكل خاطئ ينتج عنها مشاكل وتبدأ بالبحث عن طرق علاج حروق الشمس بعد السباحة تحديدا.

وتسبب حروق الشمس، إحمرارا في الجلد وآلالام وعدم القدرة على لمس المنطقة المصابة، بسبب التعرض لأشعة الشمس الخاطئة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

أعراض حروق الشمس بعد السباحة

- أحمرار الجلد.

- انتفاخ الجلد.

- الحكة.

- التقرحات.

- ارتفاع الحرارة.

- الغثيان.

- الصداع.

- الإرهاق.

3 مراحل لحروق الشمس

1 - قد يحدث إحمرار في الجلد أثناء الساعات الأولى من التعرض لأشعة الشمس، وتكون غير قادر على لمس المنطقة المصابة.

2- يكون الألم أسوأ بعد التعرض لحروق بسبب أشعة الشمس، وذلك خلال 6- 48 ساعة.

3 - المرحلة الثالثة هي تقشير الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس خلال يومين إلى 8 أيام.

كيفية الوقاية من أشعة الشمس

- الحرص على وضع كريمات الوقاية من الشمس.

- الابتعاد عن قضاء وقت طويل في حمام السباحة تحت أشعة الشمس خاصة في الفترات شديدة الحرارة.

- يمكن ارتداء ملابس سباحة التي تغطي مناطق كثير من الجلد لتجنب التعرض للإصابة بحروق الشمس.

- وفي حال كان الشخص يتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د، يستطيع أن يكتفي بـ 10 أو 15 دقيقة واختيار وقت لا تكون فيه أشعة الشمس شديدة.

علاج حروق الشمس بعد السباحة

- لعلاج حروق الشمس بعد السباحة يمكن شرب السوائل.

- يمكن استخدام مسكن للألم، وكذلك خافض للحرارة.

- الاستحمام بالماء معتدل البرودة أي أن لا تكون شديدة، أو استخدام الكمادات الباردة.

- يمكن استعمال الكريمات المرطبة، لعلاج حروق الشمس.

- وضع على التقرحات الناتجة من أشعة الشمس الضماد.

- البُعد تماما عن إزالة أي من تقرحات الجلد وانتظار جفافها ثم بداية التقشير.

- الابتعاد عن تعرض لأشعة الشمس مرة أخرى، حتى تمام الشفاء من الحروق.

- لا يوجد أي دليل علمي لاستخدام معجون الأسنان لعلاج حروق الشمس لأن هناك الكثير من الناس من يفعلون ذلك.

زيارة الطبيب في هذه الحالات

- يجب زيارة الطبيب على الفور إذا كان تعرض الشخص لمساحة كبيرة من حروق الشمس، أو في أماكن متعددة بالجسم.

- وفي حال استمرار الألم لأكثر من 48 ساعة بسبب حروق الشمس يجب زيارة الطبيب.

- التعرض لجفاف شديد.

- الإصابة بارتفاع درجة الحرارة بشكل شديد.

أكثر المناطق حساسية للإصابة بالحروق الشمسية

- الوجه والعين.

- اليدين والقدمين.

-الصدر والظهر.

- الأعضاء التناسلية.

- الثنيات الجلدية.

مضاعفات حروق الشمس

- الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

- التعرض لظهور علامات التقدم في السن، بوقت مبكر، على سبيل المثال بقع سوداء، والتجاعيد، والجفاف.

- الإصابة بسرطان الجلد.

- التعرض لتضرر العين مثل الإصابة بعتمة العدسة أي الماء الأبيض.

ونصحت الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية، عبر «هن»، عن الإصابة بحروق الشمس، يجب عدم التعرض لأشعة الشمس مرة أخرى حتى اختفاء الحروق تدريجيا والعلاج منها، كما وصت بارتداء ملابس تغطي الجسم، والترطيب باستخدام كريمات خاصة بذلك.