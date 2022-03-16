طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط بالمنزل.. «وصفة سهلة ومذاق مميز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط بالمنزل لاستخدامه في العديد من أنواع الحلوى المختلفة سواء الكيك أو التورتة أو الكب كيك أو غيرها، لإعداده في البيت سريعا بتكلفة أقل، بدلا من شرائه بسعر مرتفع نظرا لأن الشوكولاتة معروف عنها قيمتها المالية العالية، وهو ما نرصده في السطور التالية.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على شاشة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط، وعدد من الحلويات التي يستخدم فيها الصوص، وهي كالتالي:

مقادير صوص الشوكولاتة في الخلاط

1 ونصف كوب لبن

1 كوب زيت

1 كوب سكر

نصف كوب كاكاو

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

- وعن طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط، يتم ضرب حميع المكونات من اللبن والسكر والزيت والكاكو في الخلاط.

- ثم يقدم الصوص مع الحلويات.

طريقة عمل كيكة بصوص الشيكولاتة والموز

مقادير الكيكة بصوص الشيكولاتة والموز

2 كوب دقيق

رشة ملح

باكو بيكنج بودر

كوب سمنة

2 كوب سكر

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب لبن

موز

نصف كوب كاكاو

كوب شيكولاتة مبشورة

طريقة تحضير كيكة بصوص الشيكولاتة والموز

- خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

- بعد ذلك خلط اللبن مع السكر والفانيليا والسمنة والكاكاو والموز والشيكولاتة المبشورة.

- يتم تقسيم الخليط إلى نصفين جزء للكيك وجزء للتقديم.

- إضافة البيض لجزء من الخليط وبعد ذلك الدقيق وتقليب برفق.

- صب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق، وبعد ذلك وضعها في الفرن حتى النضج وتقدمها مع صوص الشوكولاتة والموز.

طريقة عمل كيكة بصوص الشيكولاتة

مقادير كيكة بصوص الشيكولاتة

2 كوب دقيق

3 بيضة

1 ونصف كوب سكر

كوب زيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ونصف كوب لبن

باكو بيكنج بودر

طريقة تحضير كيكة بصوص الشيكولاتة

- يتم خلط الزيت والسكر والكاكاو واللبن.

- وعلى جانب آخر خلط الدقيق والبيكنج بودر وإضافة رشة ملح.

- إضافة نصف خليط السكر والزيت للدقيق مع التقليب.

- ثم إضافة إليهم البيض والفانيليا ويقلب الخليط، وبعد ذلك يصب في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

- وضع الخليط في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج.

- وباقي الخليط وهو الصوص يتم صبه على الكيكة بعد النضج.

طريقة مختلفة لعمل كيك بصوص الشوكولاتة

مقادير كيك بصوص الشوكولاتة

2 كوب ونصف دقيق

كوب ونصف سكر

كوب لبن

كوب زبادي

كوب زيت

3 بيضة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

الوجه كوب كريمة شوكولاتة بالبندق

نصف كوب لبن

طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة

- يتم ضرب اللبن والزيت والزبادي والسكر والبيض والفانيليا في الخلاط.

- بعد ذلك يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

- إضافة خليط الدقيق إلى خليط اللبن والسكر.

- تقليب الخليط جيدا ثم الصب في صينية مدهونة بالزيت وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج.

وجه الكيك

- يتم تسخين اللبن في إناء على النار.

- إضافة كريمة الشكولاتة وتقلب مع اللبن.

- وضع هذا الخليط على وجه الكيكة.

- يتم تقطيع الكيك وتسقى بصوص الشوكولاتة.