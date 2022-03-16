الامارات | مقتل ثامن صحفي في المكسيك منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثامن صحفي في المكسيك منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل الصحفي أرماندو ليناريس، مدير موقع مونيتور ميتشواكان الإخباري، في المكسيك، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا البلد منذ بداية عام 2022 إلى ثمانية حيث أصبح ليناريس ثامن صحفي يقتل خلال العام.

وأعلن المدعي العام في ميتشواكان، أن ليناريس، قتل إثر إطلاق النار عليه في منزله في بلدة شيتاكوارو، في ولاية ميتشواكان، مؤكدا أن الوكالة بدأت بالفعل التحقيق بالحادث.

و يذكر أنه توفي بعد أقل من شهرين من مقتل موظف مراقب ميتشواكان روبرتو توليدو، الذي أطلق عليه النار في زيتاكوارو في 31 يناير، وفي ذلك الوقت، قال ليناريس إنه تلقى عدة تهديدات بالقتل وتلقى الحماية من الشرطة بعد دخوله آلية الحماية الفيدرالية.

و في وقت سابق من هذا الشهر، قتل مسلح خوان كارلوس مونيز، مراسل مخابرات الشرطة لبوابة الأخبار Witness Minero في ولاية زاكاتيكاس، بالإضافة إلى مقتل صحافيين آخرين.

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