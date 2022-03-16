تنمية المشروعات: 11.1 مليار جنيه تمويلات الجهاز للمرأة في آخر 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنه تم توجيه 45% من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2021 (7 سنوات)، بقيمة تمويلات بلغت 11.1 مليار جنيه.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمناسبة يوم المرأة المصرية، أضافت جامع أن هذه المبالغ مولت نحو 700 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 837 ألف فرصة عمل.

وذكرت أنه تم خلال السنوات السبع الماضية تدريب ما يزيد على 28 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال لتعريفهن بالمهارات الأساسية لإقامة المشروع الصغير وإدارته بشكل ناجح من مختلف النواحي المالية والمحاسبية والتسويقية.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي من بينها تقديم برامج تدريبية ومهنية مجانًا بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن الجهاز يقدم خدمات تمويلية متنوعة، لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بما يضمن استمرار هذه المشروعات وزيادة قدرتها الانتاجية.

وأكدت جامع أن خطط الجهاز للعام الحالي تستهدف زيادة هذا التمويل وتطوير الخدمات المقدمة للسيدات بما يزيد من مشاركتهن في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري.

وقال إن الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية ينفذ برامج ومشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية تسهم في توفير الآلاف من يوميات التشغيل للفتيات والسيدات في مختلف المحافظات، وتم في السنوات السبع الماضية توفير 16.8 مليون يومية تشغيل للمرأة في خدمات التنمية المجتمعية ومنها أنشطة الصحة ومحو الأمية ورياض الأطفال والتدريب بهدف التشغيل الذاتي أو للعمل لدى الغير.

وأضافت أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية مما يسهم في تحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51%، فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز، وفقا لنيفين جامع.

وذكرت الوزيرة أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة أفضل للمرأة المصرية تساعدها على استغلال مهاراتها وطاقاتها على النحو الأمثل الذى يعظم من مشاركتها الإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية.