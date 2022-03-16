ارتفاع ضغط العين.. أسبابه وأعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن ارتفاع ضغط العين له أسباب عدة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم والمياه الزرقاء (الجلوكوما) وقصر وطول النظر الشديدين والتهابات العين وإصابات العين.

وأضافت الجمعية الألمانية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى ارتفاع ضغط العين تتمثل في العوامل الوراثية والتقدم في العمر والأمراض العامة كداء السكري وتصلب الشرايين والتدخين والعلاج بالكورتيزون وتناول الأدوية، التي تؤدي إلى توسيع حدقة العين.

وتتمثل أعراض ارتفاع ضغط العين في احمرار العين وألم العين وتدهور الرؤية والصداع الشديد والغثيان والقيء.

ويهدف العلاج إلى إعادة ضغط العين إلى مستواه الطبيعي، وذلك من خلال علاج المرض الأساسي المسبب له، كما قد يتطلب الأمر اللجوء إلى العلاج بالليزر أو الخضوع للجراحة.