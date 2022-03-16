طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري.. «سر الطعم في التومية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشاورما من الوجبات ذات الطعم المميز والشهي، يحبها الجميع وبالأخص الأطفال، وتعتبر من الاختيارات الأولى لدى الكثيرين عند تناول الطعام بالخارج، لذا يستعرض «هن» في التقرير التالي وصفات سهلة وسريعة لطريقة عمل الشاورما الفراخ السوري في البيت على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري

المقادير

كيلو ونصف صدور فراخ

قطعة ليه

2 ملعقة قرفة

2 ملعقة بابريكا

½ ملعقة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبابة صيني

ملعقة سماق

ملح وفلفل أسود

½ كوب زبادي

زيت

كوب بقدونس مفروم

2 بصل أحمر مقطع

3 طماطم مكعبات

2 بصلة كبيرة

أسياخ خشبيه

لعمل الأرز البسمتي

4 أكواب أرز بسمتي

4 ورقة لاورا

8 فصوص حبهان

8 حبات قرنفل

2 عود قرفه

ملعقة سكر

ملعقة زعفران بودرة

8 أكواب مرقة فراخ

ملح

زيت

لعمل مخلل الخيار

كيلو خيار شرائح

4 فصوص ثوم

كوب خل

3 كوب ماء

2 ملعقة ملح

3 ملعقة سكر

لعمل الثومية

4 معالق كبيرة نشا

كوب ونصف ماء

3 فص ثوم

2 ملعقة عصير ليمون

½ كوب زيت

½ كوب زبادي

ملح

طريقة التحضير

لعمل التتبيلة

-يخلط الزبادي مع كل البهارات.

- يضاف كلا من الملح والفلفل الأسود والزيت.

- تتبل صدور الفراخ بالتتبيله وتترك لمدة ليلة كاملة.

لعمل سيخ الشاورما

- طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري، يحضر بصلتين كبار الحجم ويقطع الكعب حتى تثبت في الصينية.

- يغرز عود خشبي في كل بصله.

- ترص قطع صدور الفراخ في الأسياخ حتى تنتهي الكمية.

- ينقل السيخ لصينيه فرن مبطنه بورق الخبز ويرش بها الزيت لضمان عدم الالتصاق.

- يوضع السيخ مستقيم على البصلة أو على أحد الجوانب مع مراعاة التقليب المستمر.

-يسوى سيخ الشاورما في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.

-يرفع سيخ الشاورما من الفرن ويغطى بورق فويل ويترك ليرتاح لمدة ربع ساعة.

-تزال البصلات والأسياخ الخشبية وتقطع الشاورما لشرائح رفيعة.

-تقدم الشاورما مع خبز الصاج والثومية والمخلل.

طريقة عمل شاورما الطاسة

يمكن تحضير طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري في البيت بمكونات بسيطة بدون الحاجة إلى اسياخ أو فرن.

-في إناء توضع صدور الفراخ وعليها كل التوابل والملح والفلفل الأسود والزيت وتقلب جيدا حتى تتغطي كل قطع الدجاج وتترك في التتبيلة ليلة كاملة.

-على النار توضع الطاسة وتترك لتسخن جيدا ثم يضاف الزيت والفراخ المتبلة بالتدريج حتى لا تنخفض درجه حرارة الطاسة مع مراعاة عدم التقليب.

-توضع الطماطم وخلطة البصل والبقدونس وتقلب.

- تقدم مع الأرز البسمتي الأصفر والعيش أو المكرونة.

تحضير الأرز البسمتي

-في حلة تضاف كمية من الزيت والتوابل.

-يضاف الأرز ويقلب.

-تضاف المرقة والملح والزعفران ويترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب كل السوائل.

-تخفض الحرارة ويترك الأرز لينضج.

طريقة تحضير الخيار المخلل

-يوضع الماء على النار ويضاف له الخل والملح والسكر ويترك الخليط ليغلي.

- يضاف إليه الخيار ويترك حتى يتحول لونه من الأخضر الفاتح للأخضر الباهت.

- يترك المخلل ليبرد في محلول التخليل.

تحضير الثومية

-في وعاء صغير يضاف الماء والنشا.

-يقلب الخليط حتى يذوب النشا في الماء تماما.

-يرفع الخليط على النار ويقلب باستمرار حتى يثقل الخليط ويصبح في سماكة المهلبية.

- يترك الخليط ليبرد تماما.

-في الخلاط يضاف الزبادي وعصير الليمون والثوم والملح والمهلبية.

-يضرب الخليط في الخلاط حتى يتجانس.

- يضاف الزيت ببطيء مع الاستمرار في الخلط حتى تزداد سماكة الخليط.

- يمكن زيادة او تقليل الثوم حسب الرغبة.

لتجميع الطبق

- في طبق التقديم يوضع الأرز البسمتي وفوقه الشاورما.

- توضع الثومية على الوجه ويضاف الخيار المخلل على جانب الطبق.