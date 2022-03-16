علاج الارتجاع المريئي في المنزل.. بالأعشاب والابتعاد عن تلك المواد

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الارتجاع المريئي في المنزل وسيلة يبحث عنها العديد من مصابي هذه الأزمة، وذلك بسبب الشعور بالعديد من الأعراض التي تسبب مشاكل كبيرة لصاحبها، والتي يأتي ضيق التنفس من بينها، لذلك هناك طرق بسيطة وفعالة لتقديم العلاج المنزلي وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

ما هو ارتجاع المريء؟

ووفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أن ارتجاع المريء يحدث عندما ترتفع حموضة المعدة، وتتمثل أعراضه في عودة الطعام مرة أخرى في مجرى قناة المريء، ما قد يسبب أزمات تنفسية في بعض الأحيان، خاصة أثناء فترة النوم.

علاج الارتجاع المريئي في المنزل

وعلى هذا النحو، يوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علمًا»، المعروض عبر شاشة «صدى البلد»، أنه يمكن علاج الارتجاع المريئي في المنزل، من خلال عدم الشعور بالشبع بشكل كافي، قائلًا لمريض تلك الأزمة، «ماتشبعش».

كما حذر «موافي» أصحاب ارتجاع المريء، من تناول الطعام ثوم النوم مباشرة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن 3 ساعات بين الأكل والنوم مباشرة، وذلك حتى لا يتعرض المريض لأزمة في التنفس خلال نومه.

علاجات أخرى لعلاج ارتجاع المريء

كما يمكن اتباع بعض الخطوات الأخرى لعلاج ارتجاع المريء داخل المنزل من خلال خطوات التالية، والتي استعرضها الموقع الصحي العالمي:

- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فيجب عليك اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- تناول وجبات صغيرة حتى لا يتم الضغط على المعدة.

- تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

- تجنب الاستلقاء بعد الأكل، حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حدوث الحموضة المعوية أي الارتجاع المريئي.

- بمجرد الذهاب إلى الفراش، حاول رفع رأسك بالوسائد لتجنب حدوث حموضة المعدة أثناء الليل.

- كما توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بتناول وجبات منخفضة الدهون وعالية البروتين، حيث يمكن أن يؤدي تقليل تناول الدهون الغذائية إلى تقليل الشعور بالأعراض، في حين أن الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف سيبقيك ممتلئًا وتشعر بالشبع، ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

- بعد كل وجبة يمكنك مضغ علكة خالية من النعناع، إذ أنها يمكن أن تساعد في زيادة إفراز اللعاب في الفم وإبعاد الحمض عن المريء.

- الإقلاع عن التدخين، حيث أن التدخين يدمر العضلة العاصرة السفلية للمريء LES، وهي المسؤولة عن منع أحماض المعدة من التراجع، فعندما تضعف عضلات LES بسبب التدخين، قد تواجه نوبات حموضة متكررة.

- تجنب ارتداء الملابس الضيقة، حيث يمكن لها أن تؤدي إلى زيادة نوبات ارتجاع المريء، فهذا هو الحال بشكل خاص مع الأحزمة والملابس السفلية الضيقة، فكلاهما يضع ضغطًا غير ضروري على البطن، مما يساهم في زيادة خطر الإصابة بحموضة المعدة.

أطعمة يجب تجنبها

هناك عدد من المواد الغذائية التي يجب تجنبها أيضًا خلال علاج الارتجاع المريئي في المنزل، وهي:

- صلصة الطماطم وغيرها من المنتجات التي أساسها الطماطم.

- الأطعمة الغنية بالدهون، مثل منتجات الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية.

- الأطعمة المقلية.

- عصائر الفاكهة الحمضية.

- المشروبات الغازية.

- مادة الكافيين.

- الشوكولاتة.

- الثوم.

- البصل.

- النعناع.

العلاجات العشبية

طريقة أخرى يمكن أيضًا من خلالها علاج الارتجاع المريئي في المنزل، والتي تتمثل في تناول مشروبا بعض الأعشاب، التي من بينها:

- عرق السوس.

- البابونج.

- زلق الدرار، وهي عبارة عن شجرة موطنها الأصلي أمريكا الشمالية، حيث يستخدم الناس اللحاء الداخلي لها للأغراض الطبية المختلفة، فهو يحتوي على مادة تسمى «الصمغ» عندما تخلطه بالماء، يتحول الصمغ إلى هلام.