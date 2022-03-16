ما هو التهاب لب الأسنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن التهاب لب الأسنان “Pulpitis” هو التهاب يصيب لب "جذر" السن، موضحة أن أبرز أسبابه تتمثل في تسوس الأسنان والتهاب دواعم السن ومشاكل الأسنان، التي لم يتم علاجها مثل صرير الأسنان وحشوات الأسنان غير المحكمة.

وأضافت الرابطة أن أعراض التهاب لب الأسنان تتمثل في الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة وألم الأسنان وخروج صديد من جيوب اللثة ونزيف اللثة وتورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

ويهدف علاج التهاب لب الأسنان إلى القضاء على بؤرة الالتهاب وإغلاق القناة الجذرية بشكل مقاوم للبكتيريا.

ووفقا لدرجة شدة الالتهاب يشمل العلاج تنظيف وحشو العصب وتركيب تاج صناعي، وفي الحالات الشديدة يتم خلع السن.