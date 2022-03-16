تعرفي على مزايا مستحضرات التقشير الكيميائية لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Woman” أن مستحضرات التقشير الكيميائية هي مستحضرات تقشير لا تحتوي على جزيئات دقيقة مثل مستحضرات التقشير الميكانيكية، بل على مواد فعالة كيميائية تعمل على إزالة طبقة الجلد القديمة وتحفيز تجديد الخلايا.

وأوضحت المجلة النمساوية المعنية بشؤون المرأة أن المصطلح التقني لأحماض التقشير الكيميائي هو أحماض الهيدروكسي، مشيرة إلى أنه يتم التمييز بين أحماض (ألفا هيدروكسي) (AHA) وأحماض (بيتا هيدروكسي) (BHA). وتتمثل الأنواع الأكثر رقة ونعومة في حمض (البولي هيدروكسي) (PHA) وحمض (ليبوهيدروكسي) (LHA).

وتتمتع مستحضرات التقشير الكيميائية بالمزايا التالية:

- تجديد خلايا الجلد

- زيادة امتصاص منتجات العناية بالبشرة

- تأثير ممتاز على حب الشباب

- تقليل الندبات والتجاعيد والبقع الصبغية

- منع أضرار أشعة الشمس على الجلد

- شد الجلد

- بشكل عام مظهر جديد وحيوي

ولتحقيق أقصى استفادة من مستحضرات التقشير الكيميائية وتجنب أية آثار جانبية محتملة كاحمرار والتهاب البشرة ينبغي استخدام المستحضرات، التي لا تزيد نسبة تركيز المواد الفعالة الكيميائية بها عن 30%. كما ينبغي تنظيف البشرة جيدا قبل تطبيق مستحضر التقشير، وبعد تطبيق المستحضر بقليل ينبغي استخدام كريم عناية مرطب. ويراعى أيضا استخدام كريم واق من الأشعة فوق البنفسجية قبل التعرض لأشعة الشمس.