10 قواعد في اختيار وتقديم هدية عيد الأم لحماتك.. «مش لازم تكون غالية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم، وبخلاف البحث المستمر من الأبناء لاختيار هدايا تناسب الأمهات، فأيضا تبحث الفتيات على شراء هدية مناسبة للحماة.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، إتيكيت هدايا عيد الأم لحماتك، والتي يجب اتباعها لعدم التعرض لأي موقف محرج أو مشكلة فيما يلي بالتفاصيل.

إتيكيت هدية عيد الأم لحماتك

- يجب أن تتحدث الفتاة مع خطيبها أو زوجها لمعرفة ما تفضله والدته حتى تشتريه لها.

- الابتعاد تماما عن سؤال حماتك عما تفضله من الهدايا لأن ذلك ليس من قواعد الإتيكيت، بحسب وصف إيمان عفيفي.

- يجب تجنب شراء لحماتك أي شيء للاستخدام الشخصي، لأن من الصعب معرفة ما تفضله لنفسها على سبيل المثال البرفيوم، يصعب على الفتاة أن تحدد الروائح المفضلة لها.

- للمتزوجات يمكن تقديم لحماتك مع زوجك، هدية للذهاب لرحلة عمرة أو حج في حال كان في قدر المستطاع.

- ويمكن تقديم لحماتك هدية حجز سفر في منطقة سياحية، والتوضيح لها أن الأسرة تريد قضاء إجازة سعيدة معها.

- من المهم جدا، طريقة تغليف الهدية والبعد تماما عن وضعها في شكل غير لائق مثل كيس المحل.

خبيرة الإتيكيت: تسلمي عليها بالإيد اليمنى وتديها الهدية باليد اليسرى

- الحرص على كتابة كارت معايدة لحماتك، بحسب خبيرة الإتيكيت.

- ليس شرط شراء هدية لحماتك باهظة الثمن، ولكن يجب أن تكون شيئا تفضله حتى تعجب به.

- عند الذهاب إليها يوم عيد الأم، يجب بمجرد الدخول إلى المنزل، تقديم لها الهدية خلال التسليم.

- ومن الفضل إرسال بوكيه ورد من خلال المحل الخاص بذلك لها، وعدم جلبه معك خلال زيارتك لها.