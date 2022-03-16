طريقة عمل الكفتة على البوتجاز بدلا من الفرن.. وجبة سهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الكفتة على البوتجاز، وليس داخل الفرن بسبب أن أحيانا يكون هناك صعوبة في ذلك، فيما تفضل بعض النساء التسوية على النار بدلا من الطرق الأخرى، سواء لسهولة الأمر أو المذاق المختلف، وهو ما نرصده فيما يلي بالتفاصيل مع طرق متنوعة لعمل الكفتة الأكلة المفضلة للكثير من الناس.

وتقدم نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على قد الإيد المذاع على شاشة سي بي سي سفرة طريقة عمل الكفتة على البوتجاز.

طريقة عمل الكفتة على البوتجاز

مقادير الكفتة على البوتجاز

لحمة مفرومة

بصل مبشور

بهارات

زيت

ملح

فلفل أسود

بيضة

بقسماط

خبز بلدى

سلطة طحينة للتقديم

طريقة تحضير كفتة على البوتجاز

- عن طريقة عمل الكفتة على البوتجاز يتم ضرب اللحمة مفرومة مع المكونات من البصل والبهارات والملح والفلفل والبيضة والبقسماط في الكبة.

-تشكيل الخليط على شكل أصابع ثم رصها داخل صينية مدهونة بالزيت.

- إضافة القليل من الماء.

- يتم وضع الكفتة على النار وتقلب حتى تنضج.

- يمكن إضافة الفحم المشتعل وذلك المطفأ داخل الزيت وتغطي.

- يمكن تقديم هذا الطبق مع الأرز.

طريقة عمل صينية كفتة

مقادير صينية كفتة

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملح

فلفل أسود

3 بيضات

نصف كوب بقسماط

بقدونس مفروم

طريقة تحضير صينية كفتة

- يتم خلط البيض مع التوابل والملح والفلفل والبقسماط والبقدونس ثم إضافة لهم اللحم.

- بعد ذلك يدهن طبق بايركس بالزيت ثم يتم فرد اللحم بالقالب ويقطع بالسكين على شكل مربعات.

- توضع بالفرن حتى النضج وتقدم.

طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس

مقادير صينية كفتة بالبطاطس

لحمة مفرومة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بصل مبشور

بطاطس

عصير طماطم

بصل

جوانح ثوم

سمنة ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير صينية كفتة بالبطاطس

- يتم خلط اللحمة المفرومة مع المكونات من البصل المبشور والملح والفلفل والتوابل.

- يشكل الخليط أصابع.

- إضافة الملح والفلفل الأسود والثوم وعصير الطماطم والبطاطس.

- وبعد ذلك إضافة الكفتة ووضع كل الخليط فى صينية بايركس بالفرن حتى النضج .

طريقة عمل كفتة بانيه

مقادير كفتة بانيه

كيلو لحمة مفرومة

كوب بقسماط ناعم

2 بيض

1 كوب بقدونس

ملعقة صغيرة بهارات

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

للتغليف

دقيق

بيض

بقسماط

طريقة تحضير كفتة بانيه

- يتم خلط اللحمة المفرومة مع المكونات من البصل والبهارات والملح والفلفل الأسود.

- إضافة البيض والبقسماط والبقدوس ويقلب جيدا.

- يمكن تشكيل هذا الخليط لأقراص أو أصابع ويقلب فى الدقيق والبيض والبقسماط.

- وبعد ذلك ترص فى أطباق فويل ويتم وضعها في الفريزر ثم استخدامها.

طريقة عمل كفتة لحم بالمشروم

مقادير كفتة لحم بالمشروم

لحم مفروم

مشروم

بيض

سمـنة

قرفة

بقسماط

صنوبر

ثوم

بصل

ملح – فلفل

كزبرة خضراء

زيت

طريقة تحضير كفتة لحم بالمشروم

- فرم المشروم من خلال استخدام كبة كهربائية مع لحم مفروم وإضافة البيص والاستمرار في الفرم.

- إضافة الملح والفلفل والقرفة والبقسماط.

- يتم عجنها جيدا حتى تمتزج مع إضافة الأعشاب والكزبرة الخضراء والاستمرار في العجن.

- بعد ذلك إضافة الصنوبر إليها ثم تشكيلها أصابع ووضعها في صينية مدهونة بالزيت.

- وضع الكفتة بالمشروم في الفرن ساخن حتى تنضج.