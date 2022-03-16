في عيد الأم.. الفنانة منال سلامة لـ"الخليج 365": هكذا أتعامل مع أولادي

محمد اسماعيل - القاهرة - جسدت الفنانة منال سلامة شخصية الأم في أعمال درامية، لعل آخرها شخصية "عزة" والدة بطلة الكاراتيه فريال أشرف في مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني.

وظهرت في مسلسل "جبل الحلال" عام 2014، بشخصية الأم "صباح" التي تغادر بلدتها لتساند ابنها في دراسته الجامعية.

وعن تعامل "سلامة" مع أبنائها بعيدًا عن الفن، تقول لـ "الخليج 365": "أنا أم مصرية أعمل ممثلة".

وتسرد، أنها تتعامل مع أولادها وعائلته كأي أم مصرية، تتابع تعليمهم وحياتهم الشخصية، لتطمئن عليهم، وتعاقبهم إذا ارتكبوا أخطاء "بفرح لفرحهم، بزعل لزعلهم، أحزن في وقت مرضهم".

وتؤكد، أن شخصيتها كفنانة لا تطغى على شخصيتها باعتبارها أم.

وعن وجود الأم في السينما المصرية، قالت "إحنا معندناش سينما من الأساس".

وترى أن الدراما المصرية، تقدم صور ونماذج للأم المصرية، لكنها تطالب بتقديم نماذج للأم المصرية التي تخاف على أبناءها وتضحي من أجلهم، أي الأم التي تتسق مع الواقع في المجتمع المصري، تقول "النماذج التي تقدم لا تغطي النماذج الموجودة في كل بيت مصري".

وتلفت، إلى أن السينما المصرية أو الدراما، قدما الأم المصرية بشكل جيد، لكن في العشرين سنة الأخيرة، لا وجود للأم المصرية، تساءلت " أين الأم التي ظهرت في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، أو نجاة في مسلسل ليالي الحلمية، أو أنيسة رغم أنها لم تنجب، لكنها ربت على وتوفيق برغبة الأم".

وتضيف منال سلامة، أن الدراما المصرية الحالية، تقدم نموذج المرأة العصرية، البعيدة تمامًا عن الأم الحقيقية التي نعرفها جميعًا في المجتمع المصري.​