لايف ستايل

"ويجز مش أحسن مني".. إطلالة رضوى الشربيني في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أطلت الإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و دوما ما تخطف رضوى أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابة والمتنوعة، وتألقت ببالطو باللون الأخضر مع حذاء باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وعلقت رضوى على صورتها قائلة: "معلش يا جماعة أنا ويجز مش أحسن مني.. أخضر على موف برضو، موضة بقي.

وأثار مطرب الراب ويجز موخرا الجدل بعد ظهوره الأخير بموسم الرياض بسترة باللون الأخضر ونسق أسفلها قميص باللون البيج وشورت باللون الموف وحذاء باللون الأسود، وبلغ تكلفة إطلالته التي أثارت الجدل أكثر من ٩١ ألف جنيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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