"قبل ما تاكلها في رمضان".. اعرف الفوائد الصحية للمشمشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد المشمشية من أنواع الفواكه المجففة المفضلة والمحببة لدى كثير من الأشخاص، وذك نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

فيما يلي، نذكر لكم الفوائد الصحية التي تعود على جسمك عند تناولها، وفقا لما ذكر في موقعي "express" و"stylecraze".

- تحتوي على كمية وفيرة من الكالسيوم الذي يقوي العظام ويحافظ على وظيفة الأعصاب.

- بفضل احتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم، لذا يساعد استهلاكها على الوقاية من تشنجات العضلات.

- تعد أيضا إضافة ممتازة منخفضة السعرات الحرارية، ما يساهم في فقدان الوزن والسيطرة على الرغبة الشديدة لتناول الطعام.

- يساهم الحديد الموجود بها على تحسين صحة الدم، والوقاية من الإنيميا وفقر الدم.

- تلعب الألياف الموجودة بها في تسهيل الهضم وتخفيف الإمساك.

- تحتوي الفواكه المجففة، مثل المشمشية، على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، وبالتالي لا يتسبب في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفرط.

- يساهم احتوائها على اللوتين والزياكسانثين في تحسين صحة العين، وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

- يساعد البورون الموجود في المشمشية في تحسين كثافة المعادن في العظام.

- كونها غنية بكمية من بيتا كاروتين ، والذي يتحول إلى فيتامين أ في جسمك، ما يساعد في تعزيز صحة الجلد.



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