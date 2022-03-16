عبير صبري بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير: «اترك أثرا جميلا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابيعها، عددًا من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» احتفالًا بعيد ميلادها الذي تزامن مع أمس الاثنين، إذ ظهرت بإطلالة جريئة لافتة للأنظار، وارتدت فستان «تايجر»، وعلقت: «اترك أثرا جميلا في هذا العالم.. كل سنة وأنا طيبة».

احتفال عبير صبري بعيد ميلادها

وظهرت الفنانة عبير صبري بفستان طويل من التايجر يصل إلى الركبتين، والذي ساعدها في إبراز جمالها ورشاقتها، كما اعتمدت على وضع المكياج الهاديء الذي يتماشى مع ألوان الفستان ويبرز جمالها الطبيعي.

وظهرت بشعرها الأسود اللامع وهو منسدل على الظهر، مع حذاء كعب من اللون الأبيض، والتقطت العديد من الصور اللافتة للأنظار بجانب الخيل، والتي جعلتها محل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها الواسع في الساعات القليلة الماضية.

ولاقت صور الفنانة عبير صبري الآلاف من التعليقات من أصدقاء الوسط الفني، المتابعين، وجمهورها الكبير وكان من بين التعليقات: «كل سنة وأنت طيبة.. قمر يا بيرو ومتألقة دائمًا».

مفاجأة عيد ميلاد عبير صبري

بداية تصدر الفنانة عبير صبري التريند منذ احتفالها بعيد ميلادها، إذ فاجئتها الفنانة ريهام حجاج بالشموع والتورتة خلال التواجد في لوكيشن التصوير لتحضير مسلسل «يوتيرن» الذي يعرض على شاشات التلفزيون، وشاركت فيديو المفاجأة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي توجه الشكر لصديقتها ريهام حجاج.

وخلال الفترة المقبلة، تجهز الفنانة عبير صبري لعمل مسرحي جديد «صافي وفافي»، بجانب الفنانة يسرا، وتعرض في المملكة العربية السعودية، وتعتبر أول ظهور لها بعد غياب ظل لمدة 20 عامًا بعيدًا عن المسرح، إذ كان آخر ظهور لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية «دو ري مي فاصوليا».