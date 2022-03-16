الامارات | حسين فهمي رئيساً لـ «القاهرة السينمائي» للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي رئيساً لـ «القاهرة السينمائي» للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، قراراً أمس، بإسناد رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى الممثل حسين فهمي، خلفاً للمنتج والسيناريست محمد حفظي. وبذلك يعود فهمي (81 عاماً) إلى المنصب الذي شغله من قبل لأربع سنوات من 1998 إلى 2001 على رأس أكبر وأعرق مهرجان سينمائي مصري مصنف، ضمن الفئة الأولى من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

وقالت عبدالدايم في بيان إن احتفالاً سيقام خلال الأيام المقبلة لتسليم وتسلم رئاسة المهرجان، في تقليد جديد. وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق عن إقامة الدورة الـ44 في ديسمبر.

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