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الامارات | أردني على ظهر حمار يثير الإعجاب لالتزامه بقواعد السير.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "خبرني" الأردني مقطع فيديو وثق شاباً أردنياً يمتطي حماراً وملتزماً بقواعد السير.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقف على إحدى إشارات المرور منتظرا الإشارة الخضراء بإحدى مناطق العاصمة عمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول عبر تعليقات إيجابية تمجد التزام المواطن بقواعد السير حتى على ظهر دابة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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