الامارات | أردني على ظهر حمار يثير الإعجاب لالتزامه بقواعد السير.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني على ظهر حمار يثير الإعجاب لالتزامه بقواعد السير.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "خبرني" الأردني مقطع فيديو وثق شاباً أردنياً يمتطي حماراً وملتزماً بقواعد السير.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقف على إحدى إشارات المرور منتظرا الإشارة الخضراء بإحدى مناطق العاصمة عمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول عبر تعليقات إيجابية تمجد التزام المواطن بقواعد السير حتى على ظهر دابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news