رضوى الشربيني تطل بالأخضر والبنفسجي: «ويجز مش أحسن مني»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها، صورا من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت مرتدية جاكت كبير من اللون الأخضر الجاذب للأنظار، كما ارتدت هاف بوت ذو لون بنفسجي، وعلقت: «معلش يا جماعة أنا ويجز مش أحسن مني.. أخضر على موف بردو موضة بقى».

إطلالة رضوى الشربيني

وحرصت رضوى الشربيني على الظهور بميكب هاديء وخاطف للأنظار، إذ يبرز جمالها الطبيعي، ويتماشى مع الألوان المتضاربة إلى حد كبير، التي حرصت على ارتدائها، محاكاة لملابس ويجز مغني الراب في آخر إطلالاته، والتي ما زالت حديث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

ولاقت صور الإعلامية رضوى الشربيني استحسان الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الآلاف من التعليقات وكان من بينها: «مفيش حد أحسن منك.. أنت حليتي الألوان يا رودي».

ويجز يثير الجدل

وفي ليلة أمس، تصدرت إطلالة ويجز مغني الراب العربي منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر خلال إحياءه حفل في الرياض، وهو مرتدي جاكت كبير من اللون الأخضر الملفت للأنظار، وأسفله قميص من خامة الساتان ذو لون ذهبي، واستكمل إطلالته بارتداء شورت من اللون البنفسجي.

وارتدى ويجز هاف بوت من اللون الأسود، وبمجرد ظهوره انتشرت صوره على نطاق واسع بين المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الإطلالة تشبه ملابس ظهرت بها الفنانة المعروفة هدى المفتي في يناير الماضي خلال تواجدها في مدينة مدريد الإسبانية.

وخضعت هدى المفتي إلى جلسة تصوير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، في ذلك الوقت.

ويتردد اسم الثنائي بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن طرح مغني الراب ويجز أغنية «البخت»، والتي خرج بها عن المألوف عن طبيعته، وجسد دور المجروح الذي هجرته حبيبته.